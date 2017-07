Cameroun: Extrême-Nord - Les chefs d'entreprises à l'école

La préservation des emplois au cœur de la formation que le Fne vient de leur offrir à Maroua.

La crise sociale qui vient de secouer la région de l'Extrême-Nord a amené certains chefs d'entreprises à licencier leurs personnels. Cette situation a été condamnée avec véhémence par les responsables des confédérations syndicales à la faveur de la célébration de la dernière fête internationale du travail.

Pour l'essentiel, il s'agissait des licenciements abusifs. C'est dans l'optique de sécuriser davantage les emplois que l'agence régionale du Fonds national de l'emploi (Fne) de l'Extrême-Nord vient d'organiser une concertation avec les leaders d'entreprises.

Outre les chefs d'entreprises, les responsables des administrations publiques et privées ainsi que ceux en charge de la gestion des ressources humaines ont pris part à cette concertation. C'était précisément le 20 juillet 2017 dans la salle des conférences de la CNPS à Maroua.

Il y avait au centre des échanges, la gestion des crises et la préservation des emplois en entreprises. En clair, il a été question pour Christophe Ngompe Mambou, le directeur de l'agence du Fne et son équipe, d'amener les managers à gérer les ressources humaines de manière efficace et efficiente tout en préservant le climat social.

« Gestion des crises et préservation des emplois en entreprises : stratégie et outils », et « dispositions légales en matière de gestion des emplois en situation de crise », tels étaient les thermes de cette formation.