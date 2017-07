Cameroun: Bafoussam - Le stade Omnisport garde une fière allure

Avec déjà 16 médailles dont trois en or, le pays, classé 5e, peut faire aussi bien que les… Plus »

En effet, le cahier de charges prévoit la construction de 997 parkings, l'aménagement des espaces verts et la construction d'une barrière autour du stade. Mais à terme, selon les exigences de la Fifa, pour un stade de 20 000 places, 3 300 parkings doivent être construits sur le site. Il est aussi prévu la construction des stades annexes et de deux voies d'accès au stade. En rappel, le stade a été construit par la China Machinery Engineering corporation (Cmec) qui devrait également gérer l'aménagement extérieur. Il a été construit sur 11 hectares selon la norme standard de la Fifa, sur une superficie d'ensemble de 20 hectares.

Depuis son inauguration le 30 avril 2016 par le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mpkatt, le stade Omnisport de Bafoussam continue d'afficher fière allure. Les projecteurs fonctionnent. L'eau et l'électricité sont installées, malgré quelques coupures de temps à autre. Les quatre pylônes existants, avec chacun 69 projecteurs, fonctionnent et permettent d'éclairer tout le stade en nocturne.

24 arrosoirs circulaires (stray avec repliement automatique dans la pelouse) ont été disposés ici pour arroser l'aire de jeu. Du côté de la sécurité incendie, Antoine Fouda veille. Aucun problème à signaler ici. 28 vomissoirs ont été prévus pour les sorties des gradins (capacité d'évacuation de 4 min) et quatre sorties principales desservant l'aire de jeu et les locaux administratifs.

