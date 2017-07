Cameroun: Vincent Sosthène Fouda - "Ne reculons pas en humanité"

Alors que le programme des obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoit BALA tarde à être rendu public, le prof. Vincent-Sosthène FOUDA dans un message rendu public ce jour, invite les camerounais à ne pas reculer en humanité.

Oui les victimes de la violence se recrutent partout et leur disparition rencontre toujours, trop souvent un écho sourd, un silence, pire une indifférence. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Benoît BALA, humble et au service des autres, oui ce qui est commun à toutes ces victimes, c'est qu'elles sont, avant tout, des êtres humains que d'autres êtres humains aiment et dont ils ont besoin.

Personne - peu importe où il vit ou ce qu'il fait - ne peut savoir avec assurance qui souffrira de ces carnages irréfléchis et construites de manière institutionnelle. Et pourtant cela ne cesse pas dans ce pays qui est le nôtre.

Pourquoi ? La violence, qu'a-t-elle accompli ? Qu'a-t-elle créé ? Aucune cause de martyre n'a jamais été immobilisée par la balle d'un assassin. Aucun méfait n'a jamais été réglé par une émeute et le désordre civil. Ceux et celles qui assassinent, qui commanditent des assassinats, ceux qui prennent un malin plaisir à donner la mort, sont des lâches, ils ne sont pas des héros et certainement pas des serviteurs de la Nation ; et une foule non-contrôlée et incontrôlable n'est que la voix de la folie, pas celle de la raison.

Même les services intelligents de notre pays n'ont pas le droit de donner la mort de manière barbare et extra-judiciaire. Faire parti des services intelligent c'est mener des enquêtes, c'est poser des questions et non assassiner à tout vent.