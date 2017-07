Tunisie: La nouvelle loi contre les violences faites aux femmes saluée à Tunis

Les hommes quant à eux, sont plus réticents à s'exprimer. Rochdi, un avocat de 27 ans, ne comprend pas pourquoi. Lui est très fier de l'adoption de ce texte : « Notre étiquette c'est le pays arabe qui protège la femme, donc on est toujours heureux d'avoir une loi comme ça, non ? »

Quelques pas plus loin, Marie, une femme au foyer de 49 ans, attend de constater par elle-même les effets des mesures qui seront mises en place pour protéger les femmes qui portent plainte : « Si tu vas au poste parce que tu as été frappée ou autre, il n'y a pas d'application de la loi. Donc j'espère que cette loi sera respectée ».

Celle qui permettait au violeur d'une femme mineure d'épouser sa victime pour échapper aux sanctions : « Sur le plan psychique ou psychologique, toujours, elle se sent coupable avec un homme qu'elle n'aime plus. Donc c'est la suppression de cette loi qui nous intéresse surtout ».

