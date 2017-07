Congo-Kinshasa: Affaire de 750 000 000 $ US - L'ITIE/RDC conteste le Rapport de Global Witness

Pendant plus de six mois vous avez eu des échanges suivis avec mes services autour des données publiées dans les Rapports ITIE-RDC 2013.

Force est de constater que vous avez publié ces données dans votre document cité ci-dessus avec une interprétation inexacte qui a déclenché une polémique inutile et a semé la plus grande confusion dans le public.

C'est donc, l'objet de ma présente protestation.

En effet, comme vous le savez bien, vous avez recouru à notre organisation pour obtenir d'amples explications sur les données de l'ITIE que vous collectiez dans nos Rapports sur notre Site Web. Il était donc de votre devoir de mettre à notre disposition le projet votre publication pour avis avant sa diffusion, ce que vous n'avez pas fait. Cette façon de faire laisse planer le doute et le questionnement sur les objectifs de votre publication.

Pour en venir aux faits, vous déclarez que plus de 750 000 000 USD des revenus du secteur minier perçus par les organismes fiscaux ne sont pas parvenus au Trésor Public sans en indiquer la source et en apporter une preuve démontrant que cet argent était destiné au trésor public.

Votre assertion atteste que vous ignorez qu'en Démocratique du Congo, les entreprises du portefeuille de l' perçoivent des paiements, pour leur propre compte, en vertu contrats signés avec les partenaires et les utilisent en avec la loi de 2008 sur la transformation des entreprises publiques sociétés commerciales. Et pour les régies financières, ces fonds sont propres en vertu des textes légaux qui les organisent.

Aussi, à la page 7 de votre rapport vous écrivez : « Selon données de l'ITIE, 149 millions de dollars en 2013, 314 millions 2014 et 291 millions en 2015 n'ont pas été versés au Trésor par compagnies minières et les organismes fiscaux nationaux, soit un de plus de 753 millions de dollars. »

Cette affirmation nous semble de la pure imagination puisque n'avez pas pris le temps de clarifier d'où vous tirez ces dans nos rapports. En ce qui nous concerne, nous vous ci-dessous un tableau reprenant les chiffres réels identifiables dans nos rapports. En plus, vous le savez bien, rapports ITIE-RDC ont été certifiés par un Administrateur Indépendant, qui de plus, est d'origine britannique, comme votre organisme, s'agit du cabinet MOORS STEPHENS que vous connaissez très bien.

Pour rappel, l'ITIE a pour rôle de collecter et de publier tous paiements effectués par les industries extractives, auprès des tiers, Etat y compris, selon le cadrage préalablement accepté et adopté le GMP. Et donc, il faut distinguer parmi ces paiements, la revenant à chaque bénéficiaire dont le Trésor public. Il surprenant que vous ne l'ayez pas saisi d'emblée.

Enfin, nous croyons que notre protestation vous donnera l'occasion nous recontacter pour une meilleure explication afin de vous de faire une mise au point auprès de votre public et ainsi, toute équivoque sur votre prétendu détournement de plus de 753 000 dollars.

Dans l'espoir de vous lire, je vous prie de recevoir mes les meilleures.

Prof. Mack Coordonnateur National de l'ITIE-RDC