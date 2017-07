Maroc: Fouzi Lekjaa reconduit à la tête de la FRMF

Lors de cette AG élective de la FRMF, l'approbation du rapport moral et du rapport financier n'a été qu'une simple formalité. Et pourtant, les sommes dépensées au titre des deux précédentes saisons donnent le tournis. 1,5 milliard de dirhams (150 millions d'euros).

On s'y attendait tant l'homme a fait montre de beaucoup de dynamisme et lancé un nombre impressionnant de chantiers. Pragmatique, réaliste, fin diplomate, bosseur, Lekjaa dispose de qualités pour se placer en tant qu'interlocuteur idoine aussi bien vis-à-vis des clubs locaux que des fédérations étrangères.

Fouzi Lakjaa qui vient juste d'être désigné 3e vice-président du Comité de la CAF, s'est présenté pour un second mandant à la tête de la fédération marocaine et a été plébiscité par 39 délégués. Il était d'ailleurs seul candidat à sa propre succession.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.