Angola: Élections 2017 - Des jeunes de Lunda Sul informer de l'importance du vote

Le ministre angolais de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Gonçalves Muandumba, a souligné… Plus »

Les travaux de mobilisation et information sur l'exercice de vote se poursuivront dans différentes écoles des 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire de la ville de Saurimo.

"Nous devons choisir ceux qui apporteront l'harmonie, la tranquillité, la paix et le bien-être pour nous tous (...) ceux qui sont engagés dans le développement durable du pays et prêts à répondre aux aspirations du peuple angolais", a-t-il conseillé.

À l'occasion, le membre de l'Association, Jeremias Txifunga, a déclaré que la conférence visait à encourager les jeunes à affluer aux bureaux de vote le 23 août prochain et à ne pas hésiter à voter pour le parti qui présente un programme "crédible et réalisable" répondant à leurs attentes.

Lors d'une conférence, organisée par l'Association de Lutte contre le VIH / SIDA, les participants ont également été informés des avantages et inconvénients d'exercer ou non le droit de vote, et sensibilisés à participer aux élections générales avec patriotisme, responsabilité et civisme.

