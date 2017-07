Angola: Filda/2017 - La Foire internationale constitue un espace des échanges commerciaux - Ministre

Luanda — La Foire Internationale de Luanda (Filda/2017) est un espace d'exposition et des échanges commerciaux entre producteurs et consommateurs en vue de créer et consolider un climat favorable des affaires, a souligné mercredi à Luanda, le ministre et Chef de la maison civile du Président de la République, Manuel da Cruz Neto.

Dans un discours prononcé à l'ouverture de la 33ème édition de la Filda/2017, Manuel da Cruz Neto a considéré la diversification comme un facteur crucial pour changer l'actuel cadre économique, résultant de la baisse de prix du pétrole sur le marché international et, obligeant le secteur public et privé à se concentrer sur le développement du secteur non pétrolier de l'économie nationale.

Selon lui, la diversification de l'économie nécessite d'un secteur privé fort, d'où la nécessité de continuer à améliorer le climat des affaires pour garantir la croissance durable.

"La Filda a gagné son espace dans la vie économique et sociale du pays, devenant ainsi une marque reconnue par toutes les autorités qui ont opté pour le développement de l'Angola », a-t-il dit.

Ce marché qui va fermer ses portes dimanche sur le thème "diversifier l'économie et fortifier la production nationale visant un Angola autosuffisant et exportateur, connaitra la participation de plus de 200 entreprises en provenance de divers pays du monde.