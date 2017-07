Tunisie: Pour une gouvernance efficace

Selon le département des Affaires économiques et sociales des Nations unies, le nombre de migrants est estimé à environ 244 millions à l'échelle internationale, soit environ 3,3% de la population mondiale (contre 2,8% en 2000).

Gestion de la migration

La Stratégie nationale migratoire s'inscrit dans un contexte de mutations que connait la région et des discussions sur la gouvernance de la migration.

Elle tient compte à la fois des objectifs nationaux dans le cadre du plan quinquennal pour le développement (2016-2020), et des efforts en cours au sein des institutions tunisiennes spécialisées et des ministères qui travaillent à intégrer progressivement la migration dans leurs stratégies sectorielles.

On affirme également que cette stratégie servira de cadre de référence pour une gestion efficace du phénomène migratoire en Tunisie en tenant compte de toutes les catégories de migrants, à savoir les candidats à l'émigration (les Tunisiens qui souhaiteraient émigrer dans un pays étranger), les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), les différentes catégories d'immigrés en Tunisie en situation régulière ou irrégulière (étudiants, travailleurs migrants et leurs familles), ainsi que les demandeurs d'asile et les réfugiés.

Les axes de cette stratégie consistent en le renforcement de la gouvernance en matière de gestion des migrations, la garantie des droits et intérêts des migrants tunisiens et le renforcement des liens entre eux et leur pays d'origine.

Ajoutons à cela le renforcement de la contribution de la migration au développement socioéconomique aux niveaux local, régional et national, la promotion de la migration régulière des Tunisiens et la prévention de la migration irrégulière ainsi que la protection des droits de tous les migrants y compris les travailleurs migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés en Tunisie.

Favoriser le dialogue

La journée d'étude sera ainsi consacrée à la présentation officielle de la stratégie nationale de migration et ses axes prioritaires aux principaux acteurs concernés, à l'instar des représentants des ministères clefs, des organisations gouvernementales ou non gouvernementales, nationales et internationales, et représentants de la société civile (associations tunisiennes et d'immigrés en Tunisie et associations tunisiennes à l'étranger).

Il s'agit aussi de favoriser le dialogue inclusif et participatif entre les différentes parties prenantes afin de poser les bases d'une gouvernance de la migration qui garantisse la durabilité et la réussite des programmes d'appui à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action.

Trois tables rondes sont organisées sur La gouvernance de la migration, La protection des droits des migrants dont les demandeurs d'asile en Tunisie et Migration et développement. Le but est de bénéficier de recommandations pour enrichir le projet de plan d'action pour la mise en œuvre pratique de cette stratégie.