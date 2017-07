Tunisie: Un coup de fouet salutaire pour la formation ?

Youyous et applaudissements, ce mercredi, au Parlement tunisien. Les députés ont en effet voté une… Plus »

Y compris dans le cercle fermé des clubs aux gros budgets, la course derrière les grosses pointures risque de s'accentuer quand on connaît l'inflation nourrie sur le mercato.

Hormis un prêt de Moez Jammali, arrivé de l'Etoile Sportive du Sahel, il n'a toujours effectué aucun recrutement. Au moment où trois éléments sont partis (Amine Ben Abdallah, Anis Jelassi et Ezeddine Abid) et où aucun renouvellement de contrat n'a été enregistré.

Si le Stade Tunisien a habilement résolu le problème en prenant très vite sept joueurs de qualité et en étant le premier au mercato à se positionner et à faire ses emplettes, a contrario, l'autre promu, le Club Olympique de Médenine, n'a aujourd'hui pratiquement pas d'effectif.

Dans le cas d'un club comme l'Etoile Sportive de Métlaoui, qui ne possède pas son propre centre de formation, la tâche se révèle encore plus compliquée: aucune marge de manœuvre n'est possible puisqu'il n' y a pas vraiment de choix inhérent aux enfants du club.

S'en tenir à un maximum de huit recrutements sur une saison, c'est-à-dire au cours des deux mercatos, d'été et d'hiver leur paraît trop contraignant et rend la tâche de reconstruction d'un effectif numériquement suffisant fort aléatoire.

