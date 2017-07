Burkina Faso: Route nationale n°5 - L' état du pont Nazinon fait peur

Les usagers sont inquiets, car il est un danger. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré était passé et avait assuré que le pont allait être réhabilité. A l'époque, Jérôme Bougouma et Jean Bertin Ouédraogo avaient promis le démarrage des travaux de réhabilitation après la saison des pluies de 2014. Malheureusement, en octobre 2014, il y a eu l'insurrection qui les a emportés.

Seulement, les transporteurs, les commerçants et les habitants du Nahouri sont inquiets de l'état du pont qui fait peur. C'est le constat que nous avons fait en observant cet ouvrage et en écoutant les citoyens, surtout les usagers de cette voie.

