Congo-Brazzaville: Santé publique - De nouveaux équipements pour renforcer la couverture vaccinale

La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a reçu de la part de l'Organisation mondiale de santé (OMS) du matériel médical répondant aux besoins de 30 centres de santé intégrés, de l'intérieur du pays, à faible couverture vaccinale.

Pour maintenir les acquis et améliorer la couverture vaccinale, le ministère de la Santé a élaboré un projet de renforcement du système de santé avec l'appui de l'OMS et de l'Unicef. Ce projet, financé par Gavi, concerne essentiellement les districts sanitaires, dont la couverture vaccinale est inférieure à 70% pour les antigènes de référence localisés dans les départements de Brazzaville, de la Bouenza, du Niari, de la Cuvette, de la Cuvette Ouest, des Plateaux et de la Likouala. « Ce projet prévoit, entre autres, le renforcement des capacités opérationnelles du Programme élargi de vaccination, la réhabilitation et l'équipement des centres de santé intégrés, le recrutement et le renforcement des capacités du personnel », a expliqué Fatoumata Binta Diallo, représentante de l'OMS au Congo, qui a officiellement remis l'équipement médical à la ministre de la Santé et de la population, le 26 juillet à Brazzaville.

Dans le cadre dudit projet, il est prévu d'équiper 40 centres de santé intégrés. Le matériel réceptionné concerne 30 centres. Pour les dix autres, les équipements sont en cours d'acheminement, selon Fatoumata Binta Diallo.

Jacqueline Lydia Mikolo a, pour sa part, souligné que la santé demeure une priorité. « Au-delà des circonstances financières conjoncturelles, le gouvernement entend poursuivre les efforts pour continuer à réhabiliter et équiper d'autres formations sanitaires », a-t-elle déclaré. La ministre de la Santé a aussi rappelé que la coopération entre le Congo et Gavi, dans la période de 2003 à 2016, a été marquée par l'introduction de nouveaux vaccins qui ont amélioré la morbi-mortalité infantile liée aux maladies évitables par la vaccination.

La ministre de la Santé a rassuré les représentants de l'OMS te l'Unicef, ainsi que d'autres agences du système des Nations unies au Congo, que le matériel reçu arrivera à sa destination finale et sera utilisé à bon escient.