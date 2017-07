Mauritanie/Mali: CHAN 2018 - Le coach du Mali Djibril Dramé se méfie de la Mauritanie

Les matchs du second tour ont lieu entre les 11, 12 et 13 aout prochain.

« C'est une grande équipe de Mauritanie que nous allons affronter au second tour. C'est une nation qui commence à revenir sur l'échiquier continental. Donc il faut la prendre au sérieux. Il faudra bien étudier son football qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Après l'avoir étudié, il faudra prendre les dispositions qui s'imposent sur le plan tactique, technique, mental et même sur le plan physique. Je pense que c'est un morceau jouable. C'est à nous de bien nous renseigner sur cette équipe » a laissé entendre Djibril Dramé, le sélectionneur du Mali.

