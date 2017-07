Burkina Faso: Un nouveau parti pour grossir les rangs de la majorité présidentielle

Ses fondateurs disent avoir voulu implanter le parti dans les coins et recoins du Burkina avant de le porter sur la place publique. C'est ce qui explique, selon eux, leur sortie médiatique tardive, soit un an et 4 mois après la création du parti.

C'est aux côtés des partis politiques membres de la mouvance présidentielle que l'ADD compte se battre pour améliorer le quotidien des Burkinabè, a indiqué le président du comité d'organisation du congrès, Ibrahim Lankoandé. « Nous sommes de la majorité présidentielle que nous assumons en toute responsabilité et en toute connaissance de cause. C'est un choix qui a ses raisons.

Mais avant, c'est-à-dire le soir du vendredi 28 juillet 2017, les représentants du parti, venus des 45 province du Burkina Faso, se retrouveront en commissions et en sous-commissions pour élaborer les textes réglementaires et procéder à l'élection des différents responsables du parti.

L'ADD se réclame de la social- démocratie et a pour principale ambition la conquête et la gestion du pouvoir d'Etat. En attendant, elle soutient le programme du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

