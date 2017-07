Tunisie: La sauvegarde des images en mouvement

L'Unité de gestion par objectifs de la Cité de la Culture, avec le concours du département des arts audiovisuels du ministère des Affaires culturelles, de la Bibliothèque Nationale et du Centre national du cinéma et de l'image organisent une 1ère étape d'un cycle de formation d'un séminaire de sensibilisation à la sauvegarde des images en mouvement les 27 - 28 - 29 juillet.

Cette première étape d'un cycle de trois séminaires de formation s'inscrit dans les préparatifs et la mise en place de la future cinémathèque tunisienne, au sein de la Cité de la Culture.

Il s'agit, d'ici l'ouverture officielle de la Cité, prévue en mars 2018, de constituer une équipe selon les besoins de la cinémathèque, à savoir : la conservation et l'archivage, la restauration et la numérisation et enfin la diffusion et l'animation, à des fins didactiques.

Les trois séminaires de formation, programmés au cours de l'année 2017, visent tout d'abord à sensibiliser les milieux de la bibliothéconomie et du cinéma à l'importance de la préservation des images en mouvement.

Une sélection des profils sera effectuée tout au long des trois étapes pour identifier les candidats présentant les meilleures dispositions en vue d'un perfectionnement de leurs aptitudes lors de stages plus approfondis.

La finalité de cette formation est avant tout l'enrichissement personnel et ne doit pas être considérée par les participants comme une course au recrutement.

Le premier séminaire sera une occasion de mise à niveau et regroupera des profils hétérogènes. Il aura pour thèmes des questions générales et fondamentales concernant les prérogatives d'une cinémathèque ainsi que les enjeux culturels, économiques, juridiques, politiques qu'implique la sauvegarde du patrimoine cinématographique et audiovisuel.

Ce séminaire sera animé par Hichem Ben Ammar et Mohammed Challouf avec, pour intervenants, Boujemaa Kerrèche, ex-directeur de la Cinémathèque algérienne, Hechmi Zertal, distributeur, producteur, auparavant chargé d'études au Centre national de la cinématographie (France) et collaborateur de l'ex-présidente de la Fédération internationale des archives du film (Fiaf), Kaouther Errachid, doctorante dans la spécialité «Patrimoine cinématographique».