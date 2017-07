Burkina Faso: Juste Koumara Logobana, sg du Syntas - « Nous ne voulons pas d'un dialogue creux »

En outre, le syndicat entend profiter de cette grève qui va durer 72 heures pour former ses militants sur le thème : « Luttes syndicales : enjeux et perspectives ».

« Les points sont, entre autres, les nominations de complaisance. Nous avons demandé l'application effective et sans délai des conclusions des travaux du comité interministériel qui a réfléchi sur la reconstitution de la carrière des personnels des ex- garderies.

Et d'ajouter qu'en cas d'insatisfaction de leurs revendications, le syndicat avisera et entreprendra les actions idoines pour faire entendre raison au gouvernement.

Pour le syndicat, il est donc temps de laisser les tergiversations et de se pencher sérieusement sur la question afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents, afin qu'ils puissent atteindre de façon efficace les objectifs à eux fixés.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.