Tunisie: Mondial Handball - A la conquête de la Géorgie

Le bilan est positif en dépit d'une défaite face au Bahreïn lors du second test amical.

Riadh Bedoui a retenu à l'occasion les joueurs suivants : Fraj Ben Tekaya (AS Téboulba), Slim Brini (ES Sahel), Seïf Zaïri (Club Africain), Ahmed Bannour (EM Mahdia), Safouane Naânaâ (AS Hammamet), Louay Makhlouf (ES Sahel), Mohamed Aziz Aïdi (ES Tunis), Ahmed Abid (SC Moknine), Khalil Baklouti (EM Mahdia), Kaïs Louid (SC Moknine), Mohamed Amine Darmoul (ES Sahel), Ala Mustapha (SC Moknine), Rami Hmam (US Témimienne), Ghazi Belghali (AS Téboulba), Noureddine Maoua (ES Sahel), Mohamed Mdimegh (AS Téboulba), Hassen Njim (EM Mahdia) et Hassen Jemaï (ESTunis).

Le sept national évoluera dans le groupe D avec la Slovénie, l'Espagne, la Serbie, la Russie et le Mexique.

L'équipe de Tunisie débutera la compétition face à la Slovénie le 8 août puis affrontera l'Espagne le 9 août, le Mexique le 11 août, la Russie le 12 août et enfin la Serbie le 14 août.

Beach hanbdall : la Tunisie aux Jeux mondiaux

La sélection nationale de beach handball a entamé sa campagne des Jeux mondiaux qui se déroulent actuellement à Wroclaw en Pologne.

Nos internationales ont déjà disputé trois rencontres face à la Norvège, l'Espagne et l'Argentine. La sélectionneuse nationale Hajer Ayari Ben Moussa a retenu les joueuses suivantes : Leïla Ouerfelli, Samira Arfaoui, Boutheïna Amich, Ameni Jemmali, Senda Farah Chekir, Manel Mrad, Hanène Romdhane, Safa Ameri, Senda Fadhloun et Ameni Selmi.

L'IHF (Fédération internationale) a désigné Mohamed Kamel Borgi en tant que délégué technique des Jeux mondiaux de Wroclaw, ce qui est une première dans le beach handball tunisien.