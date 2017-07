Tunisie: Faire meilleure figure

En effet, plusieurs enseignements sont à tirer de cette première sortie de l'EST qui a affiché une petite forme. C'était comme si elle jouait encore en fin de saison avec des jambes lourdes et des signes de fatigue manifestes.

Pourtant, on croyait que les dix jours de vacances accordés aux joueurs après leur match contre Saint-Georges (Ethiopie) pour le compte de l'ultime journée de la phase des poules, valable pour la Champions League africaine, allaient leur donner du tonus et leur redonner leur vigueur habituelle.

Certes, beaucoup d'occasions ont été créées par les coéquipiers de Coulibaly, lors de leur match contre les Irakiens, mais c'est la lucidité qui leur manquait car les muscles, encore amorphes, n'étaient pas en symbiose avec l'intention du geste.

A vrai dire, on redoutait ce genre d'état qui est souvent normal et habituel après une longue période d'effort soutenu, couronné de succès. Il s'agit donc de la fâcheuse décompression qui survient aux joueurs après avoir atteint les satisfactions escomptées.

Al Merrikh, une équipe athlétique

Il faut dire que la canicule qui était au rendez-vous à Alexandrie empêchait, elle aussi, tout surpassement de soi et rendait la tâche de notre représentant encore plus ardue.

En plus de ces conditions et conformément à ce que nous avons avancé dans notre numéro du lundi 24 courant, les Irakiens étaient difficiles à manier.

Ils ont fait montre d'une remarquable maturité tactique ayant privé les «Sang et Or» de leur aisance habituelle. Il est vrai qu'on avait assisté à une domination claire des protégés de Faouzi Benzarti.

Mais c'était sans beaucoup d'éclat car les Irakiens subissaient le jeu sans laisser trop d'espace à l'EST. De ce fait, on a presque vu dix attaquants face à dix défenseurs qui couraient dans des espaces souvent trop peuplés et ne permettant pas beaucoup de solutions offensives à l'Espérance.

Ce fut l'aspect général de la rencontre inaugurale de notre représentant dans cette joute arabe dans laquelle il a fallu attendre la 87' minute pour voir Taha Yassine Khénissi libérer son équipe d'un but à la Gerd Muller.

Aujourd'hui, l'Espérance est appelée à faire meilleure figure face aux Soudanais d'Al Merrikh, un client avec lequel elle a l'habitude de croiser le fer dans plus d'un contexte.

On sait les Soudanais plus intraitables que les irakiens, notamment grâce à leur longue expérience à l'échelle arabe et africaine.

Les «Sang et Or» soudanais sont connus pour leur application tactique et la technique individuelle appréciable de leurs attaquants qui savent quoi faire d'un ballon devant les buts adverses.

Le bonus supplémentaire que possèdent les Soudanais d'Al Merrikh c'est incontestablement la fraîcheur physique qu'ils peuvent afficher tout au long d'une rencontre. Ce don du ciel pourrait gêner quelque peu une Espérance pas encore au point sur le plan physique.

Les coéquipiers de Khalil Chammam feront tout ce qui est en leur pouvoir pour glaner les trois points de la victoire afin d'assurer irréversiblement leur qualification au tour suivant et évoluer en toute quiétude devant les Saoudiens d'Al Hilal pour le compte de la troisième et dernière journée de la poule «C». Rappelons que ces derniers ont été tenus en échec par Al Merrikh (1-1) en première journée.

Pour ce faire, il va falloir parvenir à faire le jeu et à se créer un bon nombre d'occasions offensives.

Contre les Irakiens, cela n'a guère été facile, surtout à cause de la petite forme de Ferjani Sassi et la blessure sans gravité de Fusseini Coulibaly, tous deux remplacés en deuxième mi-temps.

Faouzi Benzarti alignera certainement une formation quelque peu remaniée, en particulier au niveau de l'entrejeu. En effet, Saâd Bguir, auteur d'une remarquable prestation quand il a été incorporé à la 65' à la place de Fakhreddine Ben Youssef, sera certainement rentrant aujourd'hui.

Ainsi il est fort probable que le milieu de terrain de l'Espérance sera composé ce soir du trio Sassi-Chaâlali-Bguir.

Pour le reste de l'équipe c'est le maintien qui prédomine, sans exclure la possibilité d'introduire Franck Kom, Coulibaly ou Jouini en cours de jeu.