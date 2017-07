Et de préciser que ce travail a été facilité par le dispositif de surveillance pour lutter contre la fraude des médicaments et des cigarettes mis en place sur instruction du Directeur général des Douanes et du Directeur des opérations douanières. Interpellé sur le sort qui sera réservé aux 5 personnes interpellées qui étaient toujours détenues dans les locaux de la subdivision des Douanes au moment de cette rencontre avec les journalistes, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo déclare: «si on ne trouve pas d'accord transactionnel, elles (ces personnes interpellées, ndlr) seront incessamment déférées au parquet».

Poursuivant son propos, le chef de la subdivision des Douanes de Saint-Louis a également informé que cette opération, menée par la brigade mobile de Saint-Louis, dirigée par le Lieutenant Abdourahmane Diagne, a également permis l'arrestation des 5 personnes dont les trois (03) propriétaires de la marchandise et les deux (02) chauffeurs de taxis qui ont transporté la marchandise frauduleuse. «La marchandise saisie a été introduite frauduleusement sur le territoire sénégalais à partir de points de passage clandestin dans le village de Bango, via la déviation Ngalèle menant vers Ngadon. Ces voies détournées sont souvent empruntées par les fraudeurs pour échapper à la vigilance de la Douane, avec la complicité de certains chauffeurs», explique, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo.

A travers une courte déclaration devant les journalistes hier, mercredi 26 juillet, dans les locaux de la subdivision des Douanes de Saint-Louis, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo, chef de cette subdivision a indiqué ses services ont opéré, dans la matinée d'hier, mercredi 26 juillet, une importante saisie de marchandise frauduleuse. Soulignant que celle-ci est constituée essentiellement de cigarettes, 1.106 grosses pour être plus précis, le Lieutenant-colonel Abdoulaye Diallo a estimé la valeur marchande de ce produit à 5 millions 530 mille F Cfa. Un montant auquel, le chef de la subdivision des Douanes de Saint-Louis a ajouté, par ailleurs, le prix des deux véhicules taxis, dans lesquels cette marchandise saisie était parquée, qu'il a évalué à 7.500.000 F Cfa sur le marché intérieur. Ce qui porte la valeur totale de la saisie (marchandise et véhicules) à 13.030.000 F Cfa.

