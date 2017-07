Hier, mercredi 25 juillet, la tête de liste nationale de la coalition présidentielle mobilisait ses troupes dans le département de Rufisque.

Un département où la mobilisation n'a pas été celle des grands moments, du fait des divisions manifestes entres responsables politiques. Cela n'a toutefois pas empêché le Pm Dionne de déclarer, au meeting de clôture de son périple à travers le département de Rufisque : « Partout où nous sommes passés, ce que j'ai vu me rassure et me montre que nous avons gagné tout le Sénégal ».

Pourtant, à l'accueil, il n'y avait pas la grande foule, car le Premier ministre a lui-même constaté les divisions des responsables dans le département avant de tenter de recoller les morceaux. A Bargny, la manifestation a été organisée sur un espace réduit entre la route nationale et le chemin de fer. Malgré la présence de tous les leaders des 5 C (Sébikhotane, Yène, Sendou Diamniadio et Bargny), ce n'était pas la grande mobilisation.

Tout de même, Dionne s'est dit confiant de la victoire de son camp. A Rufisque également, le scénario a été le même. Le meeting de clôture n'a pas enregistré une très grande affluence à cause des divisions qui se sont étalées entre les responsables de la coalition. Au niveau de Rufisque, le Pm Dionne a été de fait reçu dans la division : chaque responsable a voulu faire son show.

A l'Est, il a été accueilli par quelques militants du maire et néo républicain Boubacar Albé Ndoye, juste à la sortie de Bargny. Après cette étape, les partisans de Ndiagne Diop et de Homère Seck s'étaient massés au niveau de Mérina pour l'accueillir. Quelques kilomètres plus loin, au niveau de Rufisque Ouest, les responsables du nord et les alliés Badara Mamaya Sène et Seydou Diouf l'attendaient aux abords du stade Ngalandou Diouf, tandis que la tête de liste départementale Souleymane Ndoye et les autres lui avaient déjà étalé le tapis rouge au niveau du terrain de basket des Hlm qui, il faut le dire, n'a pas été bien rempli. Malgré tout, Mahammed boun Abdallah Dionne a dit sa satisfaction et sa confiance pour la victoire à « 90% au niveau de Rufisque ».

La tête de liste de Bby a profité de l'occasion pour récuser les accusations de fraudes brandies par l'opposition. « Nous n'avons pas besoin de recourir à la fraude pour gagner car les populations ont adhéré au Pse », a soutenu Dionne convaincu que les élections vont se tenir sans aucun problème. Pour lui, les réalisations de Macky Sall plaident pour une large victoire de sa coalition. Il s'est également dit assuré que le Sénégal traversera cette élection sans coup férir. « On a réussi une alternance dimanche et le lendemain, les gens sont allés travailler tranquillement. Et ces élections ne sont pas pour élire un président mais des députés. Donc, il ne peut y avoir de problème », a-t-il rassuré.