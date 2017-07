Sénégal: Renforcement du programme national rizicole - Du matériel lourd et léger pour les producteurs

Ainsi, outre les multitudes de CDD et Crd tenus pour des besoins d'identification des bénéficiaires, une formation de ces mêmes personnes est aussi en prévision afin qu'elles puissent mieux comprendre le sens d'une telle démarche, et la manière d'utiliser de ces équipements.

En dépit des nombreux efforts consentis par l'Etat dans ce secteur précis, Wally Diouf, le coordonnateur national du programme d'Autosuffisance en Riz explique «qu'il est aussi un programme qui va contribuer sensiblement à la lutte contre le sous emploi et favorisera la transformation en tant qu'activité dérivée. Il va aussi contribuer à l'allègement du travail des riziculteurs Sénégalais et des femmes en particulier.

Après les régions de Fatick et Kaffrine, le Ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, dans le cadre de son programme en autosuffisance en riz, a poursuivi hier, à Kaolack, son programme de dotation des producteurs rizicoles en matériel de travail.

