Sénégal: Départ de l'Apr - Thierno Alassane tacle sévèrement Macky

«Combien la conscience des électeurs est prise pour une marchandise. Le processus électoral chahuté, l'improvisation semblant être seule aux commandes», soutient Thierno Alassane. Non sans préciser que «les acquis démocratiques les plus fondamentaux sont remis en cause».

Pour étayer les tenants et les aboutissants d'une telle décision, Thierno Alassane explique que «cette alliance n'est plus fidèle aux idéaux qui fondent la République et inspirent la démocratie. Les exemples sont légion». Il prend l'exemple de la campagne électorale, en indexant les responsables de la coalition Bby qui sont dans une dynamique de «débauchages iniques de candidats inscrits sur des listes concurrentes».

«Ce parti n'est plus une alliance de femmes et d'hommes d'égale dignité, mais la propriété d'un seul homme qui décide de tout, ne supporte la moindre critique», déclare-t-il.

En revenant sur les retards constatés dans la confection et la distribution des cartes d'identité biométriques, Thierno Alassane parle d'un «échec lamentable du gouvernement». Non sans déplorer les 50 milliards FCfa jetés par la fenêtre au profit des malaisiens. «Les jeunes diplômés de l'école polytechnique de Thiès peuvent faire ce travail. Les Malaisiens n'ont créé que le logiciel. Ils ont acheté tout le matériel», a relevé Thierno Alassane.

