Sénégal: Alerte citoyenne

Chers conciitoyens, permettez-moi d'abord comme il est d'usage, de souhaiter à toute la communauté sénégalaise résidente et celle de la diaspora de très bonnes élections législatives, tournant décisif de notre deuxième alternance qui devra réconforter la vitalité agissante de la démocratie sénégalaise sur la scène internationale.

Ensuite, chers concitoyens, par devoir de considération et de respect de l'être humain, autrement dit de l'électeur et des jeunes générations, d'apporter un message d'éveil et de dignité à la population à travers une analyse de l'actualité et de la posture à tenir pour les joutes électorales à venir. L'actualité troublante de la vie politico-sociale sénégalaise est marquée par des faits sociaux et politiques aussi légers les uns que les autres.

En effet, depuis quelques années, nous assistons à une zombification de la population pour reprendre l'expression de l'éminent psychosociologue le Professeur Sérigne Mor MBAYE. Une société sénégalaise dépourvue d'âme et d'esprit bienveillants qui a fait fini de faire allégeance aux vices et aux contre valeurs défraie la chronique dans le mauvais sens. Le Sénégal, pays dénudé de la sacralité de la vie humaine sur terre, est devenu le paradis du népotisme, de la légèreté, du favoritisme, du mensonge, du complot, de la manigance, du vol, de l'agression, du crime, de la tricherie et de la fraude.

En érigeant ces paradigmes contre nature comme socle de socialisation et d'éducation de nos enfants, de conduite et d'administration de nos ressources, le Sénégal opte et opère dans une atmosphère cyclique et sans précédent de dégénérescence humaine, dans laquelle les maillons sociaux ne trouveront qu'arrogance, impunité et atrocités, déshonneur et aliénation comme arme pour s'affirmer. Les cas de meurtres, de tricherie, de fraude aux différents examens BAC comme au BEFEM, le vol de cartes d'électeurs sont patents et ne sont malheureusement que la partie visible de l'iceberg. L'ancien Inspecteur des domaines et impôts monsieur Ousmane SONKO déclarait au lendemain des fuites enregistrées au Bac 2017 je le cite : que c'est le Sénégal qui est en fuite ». En faisant fi de sa posture politique, nous lui concédons l'expression pour constater avec amertume la gravité de la déconstruction des valeurs, du civisme et de la morale chez les sénégalais. Quel naufrage national ! Quelle honte internationale !

Ah chers concitoyens, notre chère patrie le Sénégal, élite et sentinelle affranchi dans le domaine de l'éducation, la pratique et la matérialisation de la démocratie ne mérite pas une telle hécatombe ou catastrophe. De plus, chers concitoyens le manque de respect et de considération notoire de la population s'est plus ressenti depuis le lancement de la campagne électorale pour les législatives et en cette veille d'élection où certains candidats investis sans scrupule, inconscients de leur rôle, sans foi, qui ne comprennent ni les enjeux de la population et de la gouvernance des ressources nationales traitent leurs semblables de bêtes affamées, d'où l'emploi de l'expression : « bétail électoral ».

Voilà à quoi les candidats la députation confinent leurs concitoyens électeurs. Vous nous excuserez de l'emploi d'un tel terme aussi péjoratif, à la limite insultant chers concitoyens. Une expression qui a certes donné satisfaction aux adeptes de la démagogie, acteurs de l'imaginaire, aux marchands d'illusion parce qu'ayant réussi à assouvir leur désir personnel dans un passé électoral récent, voire à monnayer le vote du citoyen contre des sommes d'argent ou des denrées alimentaires.

Pourtant, l'argent distribué à tort, résulte de la production de biens et services des citoyens, par le recouvrement de l'impôt direct et indirect, communément dénommé : « argent du contribuable » que les candidats véreux utilisent pour acheter les consciences. Une autre insulte aux électeurs et à la démocratie sénégalaise. La digne consigne citoyenne ancrée dans la réelle démocratie serait chers concitoyens électeurs, dans le cadre cette présente campagne et les joutes électorales futures, de prendre et consommer avec fierté tout argent et autres largesses octroyés par ces piètres politiciens et de sanctionner par un vote utile qui ouvrirait de nouvelles perspectives plus structurantes à la vie politique sénégalaise.

Chers concitoyens, avec nos cartes d'électeurs, nous avons notre destin en main, mais également la possibilité de sonner la révolution du système et du paysage politique sénégalais dans la paix et la concorde nationale. D'ailleurs, chers concitoyens comment comprenez vous l'échec de cette 12ème législature, la pire de l'histoire politique sénégalaise ? Comment renouveler notre confiance à une majorité qui a manifestement reconnu et avoué son échec ? Une profession de foi ou confession d'une majorité qui avait carte blanche pour s'occuper des vrais problèmes du peuple. Est-il vraiment responsable de refaire confiance à une majorité d'échec qui renvoie à l'arrogance, à l'invective, à l'absentéisme, à la médiocrité et à l'éternel recommencement?

Chers concitoyens, la gangrène du mal est réelle ; elle est quotidienne et omniprésente partout et à tout les échelons. En tout cas, l'éveil et la conscience citoyenne voudraient bien entendu un changement de système basé sur des projet et programmes de développement en lieu et place de lobby, de la considération politicienne et partisane. Chers concitoyens, l'Etat c'est nous tous. Chaque citoyen quel soit sa profession, son statut, son rôle, son comportement et son rang exerce et représente une passerelle de la puissance d'Etat dans le respect des lois et règlements du pays.

De ce fait, l'expression malveillante pour ne pas dire insultante intitulée : « bétail électoral » doit tout simplement être aboli à jamais et supprimé du vocabulaire politique propagandiste, mais aussi du jeu démocratique de ce 21ème siècle. A ce titre, nous demandons solennellement à ces acteurs de la vie politique de retirer cette honteuse expression et de concevoir plutôt en toute intelligence de véritables projets de société. Au regard du lot de déceptions, d'amertume, de honte généralisée et de défaillance énumérés plus haut, nous sollicitons de la part des tous les électeurs concitoyens, pétris de dignité, d'honneur et à la lumière des lueurs d'espérance et de clairvoyance une mobilisation inédite, pour une expression paisible dans les urnes à travers un vote responsable, utile et objectif qui jettera les nouvelles bases d'une véritable rupture au service du peuple souverain et pas d'une institution.

Jacques SARR

Conseiller aux Affaires Culturelles

Citoyen de l'Equité et de la Régénérescence Humaine (CERH)