Togo: Nicodème Habia - "La terre de nos aïeux connaîtra bientôt la lumière"

interview

Merci à Telegramme228 pour l'interview, je saisis l'occasion pour saluer le peuple togolais en deuil, oui avec le décès dans la fleur de l'âge des humoristes, ces valeureux compatriotes qui nous arrachent un petit sourire malgré la souffrance dans laquelle la minorité vorace plonge le peuple togolais.

Le parti Les Démocrates une fois encore s'incline devant leur mémoire et adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées.

Revenant à votre question, je vous dirai tout simplement que le parti Les Démocrates se porte bien et continue ses activités de sensibilisation et d'éveil de conscience du peuple Togolais couplées de l'installation des fédérations dans toutes les localités du pays et aujourd'hui l'on peut aisément affirmer que Les Démocrates couvre déjà plusieurs localités du territoire national, et c'est l'occasion d'annoncer à l'opinion que le parti organise dans les semaines à venir une tournée nationale pour redynamiser les Fédérations.

Actualité politique, les réformes sont toujours difficiles à obtenir... Comment vous comprenez celà au parti Les Démocrates ?

Les réformes difficiles à obtenir ? On ne le pense pas ainsi au parti Les Démocrates, puisque le peuple togolais est souverain, et quoi qu'il arrive ce que le peuple désire, le moment venu il l'obtient à coup sûr.

C'est une question d'approche dans la dynamique, mais l'opposition togolaise a pris la mesure de la situation. On dira tout simplement que ça tarde, mais le bout du tunnel est très proche.

M. Habia, pourquoi l'opposition tient-elle pour autant à ces réformes ?

L'opposition tient beaucoup aux réformes parce qu'elle se soucie véritablement du sort du peuple togolais, du moment où la mise en œuvre de ces réformes permettra de résoudre définitivement la crise politique profonde dans laquelle le Togo est plongé depuis des décennies, quoi de plus normal de se battre pour les obtenir et se consacrer enfin aux questions de développement pour l'épanouissement du peuple togolais.

A l'allure où vont les choses, croyez-vous qu'on aura ces réformes un jour avec le pouvoir en place ?

Evidemment on les aura ces réformes. On le dit clairement au parti Les Démocrates, le pouvoir en place à intérêt à opérer les réformes prescrites par l'APG que lui même a signé au risque d'être contraint à débarrasser le plancher, un peuple mobilisé obtient toujours satisfaction à ses revendications, et c'est le cas du peuple togolais, qui jadis a trop patienté et le moment arrive à grand pas où il ne sera plus question de réformes mais du départ pur et simple des tenants de ce régime cinquantenaire.

Je crois que j'ai été suffisamment clair dans mon développement, aussi je tiens à préciser que l'opposition togolaise est dans une dynamique d'unicité d'action et dans une stratégie bien définie par le CAP 2015 et le G6 pour mobiliser les populations.

Chaque entité a la liberté d'organiser des activités sur le terrain et tout ceci converge vers des actions d'envergure où vous verrez les deux entités ensemble ; d'ores et déjà notez que le G6 aussi convie les populations de Lomé et de ses environs à un grand meeting vers la fin du mois d'août.

M. le président, l'autre sujet qui bouscule la classe politique depuis quelques jours ou semaines, c'est le processus ouvert par le.ministre Boukpessi pour faire muer la CENI togolaise à une CENI Technique. Quelle est la position du parti "Les Démocrates" sur le sujet ?

Qu'appelle-t-on CENI technique, laissez de côté cette politique de fuite en avant du régime RPT-UNIR, il y a des problèmes plus préoccupants concernant la transparence des élections et on vient divertir avec les gens avec ce sujet, la CENI n'a jamais posé de problème, notre mal c'est quand vient la proclamation des résultats ou des individus cagoulés débarquent avec des armes pour terroriser et tronquer la vérité des urnes, c'est à cela qu'on doit une solution.

Au delà de tout ce qui précède, l'année 2018 sera une année électorale pour le Togo. Il y aura les Législatives et les élections locales. Les Démocrates seront de la bataille ? Si oui, comment vous vous préparez pour ces joutes qui seront les premières depuis la création de votre formation politique ?

Le parti Les Démocrates est prêt pour toutes échéances électorales si les conditions d'organisation offrent des chances égales à tous les candidats le pourquoi il se bât pour les réformes, et si ce n'est pas le cas il vous dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection au Togo, on s'est assez amusé au Togo ça suffit comme ça.

Votre mot de la fin ?

Je remercie encore une fois Telegramme228 pour l'opportunité de l'interview, au peuple togolais je lui dit de ne pas désespérer, la victoire est certaine, il lui appartient de jouer sa partition en se mobilisant derrière l'opposition togolaise pour la bataille finale, le Togo la terre de nos aïeux connaîtra bientôt la lumière.

Je vous remercie.