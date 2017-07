Sénégal: Réouverture du Stade Ngalandou Diouf - Le mouvement navétane et les sportifs rufisquois étalent leur divergence

Sa rénovation n'est pas encore achevée mais le stade Ngalandou Diouf est déjà au centre d'une polémique entre les responsables du mouvement navétanes et des segments de l'opinion publique rufisquoise. Le débat fait rage à Rufisque

Le stade Ngalandou Diouf est déjà au centre d'une polémique entre les responsables du mouvement navétanes et des segments de l'opinion publique rufisquoise. Les raisons de cette polémique résident dans la volonté affichée par les responsables du mouvement navétanes d'y vouloir organiser des compétitions. Ce qui n'est pas de l'avis des acteurs et du comité qui s'étaient mobilisés pour la réhabilitation du Stade.

Pourtant les travaux sont loin d'être achevée. En effet, la pose de la pelouse synthétique débutée le 18 juillet est en cours et la charpente devant coiffer la tribune encore en phase de réalisation.

Mais les responsables du mouvement navétanes pensent déjà à y organiser des compétitions cette année et ont déjà procédé au tirage des poules. Ces derniers semblent vouloir cacher leur jeu en mettant cela sur le compte de la probabilité comme l'a laissé entendre le nouveau président de l'Orcav de Dakar. « Nous ne disons pas que les compétitions auront lieu au stade. Que ce soit clair. Mais si le stade est réceptionné avant le démarrage de la compétition, il n'y a pas de problème pour que l'on y tienne nos activités », a souhaité Arona Bathily qui s'exprimait dimanche lors du tirage pour la composition des poules pour les six zones de la ville de Rufisque.

L'avis favorable de l'ONCAV

L'ONCAV va même plus loin en songeant organiser des matches de phases nationales même si les travaux ne sont pas entièrement finis.

«Si le stade est prêt, nous allons amener deux poules y jouer leurs matchs de phases nationales», dira Arona Bathily. Se faisant plus prudent, il s'empresse d'ajouter que « si l'entrepreneur sort un communiqué pour dire que le stade sera prêt au mois d'octobre, nous allons écrire aux présidents d'Asc pour leur dire que le tirage qu'on avait fait est tombé à l'eau».

Quant à Amadou Kane, le président de l'Oncav, il n'a pas mis de gants et a dit tout de go, « qu'il est impensable que les navétanes ne se tiennent cette année à Rufisque avec tous les efforts que les gens ont fait. J'ai vu sur facebook certains dire que le stade n'est pas encore prêt ; moi je dis qu'il est prêt pour abriter les compétitions ». Pour justifier cette position, il fait allusion aux précédents qui ont eu lieu au niveau des compétitions internationales. « Ceux qui sont allés à des compétitions comme la Coupe du monde ou la Coupe d'Afrique ont vu qu'au même temps où les compétitions étaient en cours, des ouvriers s'affairent à la peinture et à d'autres tâches. Rufisque ne peut pas déroger à cela» a-t-il martelé, avant s'en prendre à ceux qui s'activent sur le réseau social facebook.

«Les agissements sur facebook ne peuvent pas empêcher de jouer à Ngalandou Diouf. Si la pelouse est posée et la toiture faite, il n'y a aucune raison qu'on n'organise pas au stade. Ce qu'on peut proposer, c'est qu'il y'ait une journée d'investissement humain, au cours de laquelle, on fait venir toutes les Asc », a-t-il lancé.

Des Rufisquois dénoncent tout empressement à ouvrir le stade

Mais les Rufisquois qui ont suivi le tirage ont tenu à marquer, séance tenante, leur désapprobation. Ils ont cependant demandé à patienter encore jusqu'à la saison prochaine. « Nous avons été patients pendant cinq ans donc je ne vois pas la raison qui puisse expliquer cet empressement à vouloir ouvrir le stade alors que les travaux ne sont pas terminés. Vouloir ouvrir le stade à ce moment est une forfaiture », a expliqué Pape Ndiaye un agent municipal qui s'est aussi dit « sidéré par la démarche des responsables du navétanes ».

Le collectif pour la réhabilitation du stade refuse et interpelle l'Etat



Le collectif pour la réhabilitation du stade qui avait été aux devants du combat a également fait part de son refus catégorique. « Le collectif est persuadé que l'infrastructure n'est pas encore aux normes. Par conséquent, il invite les Rufisquois à plus de patience et interpelle directement l'Etat en lui demandant de prendre toutes ses responsabilités quant à l'utilisation prématurée du stade », a soutenu leur porte-parole Macodé Fall. « Nous avons envoyé une correspondance au ministre des sports, au préfet de Rufisque et au maire de la ville», a poursuivi M. Fall.

Dans la même veine, d'autres rufisquois en ont profité pour mettre, via les réseaux sociaux, leur véto. « C'est insensé de vouloir jouer cette année les navétanes à Rufisque. On a pleuré pendant cinq ans pour qu'on nous le réhabilite, il n'est pas terminé et on veut commettre la bêtise d'y jouer. Pourquoi nous précipiter et rendre vains tous les efforts faits jusque-là (... ) Soyons conséquents et conscientisons par tous les moyens les différents acteurs », s'est particuliément indigné Ousmane Pouye.

«Le stade Ngalandou Diouf n'est pas prêt et ne le sera pas avant le mois de septembre car aucune pierre ne doit rester dans et aux alentours du stade. La piste n'est pas encore d'actualité, l'éclairage non plus », reléve cet autre internaute Pape Codou Ndiaye, par ailleurs président de l'Asc Takku de la zone 3A.