Sénégal: Ndèye Woré Fall et Fatma Fall - Deux femmes têtes de liste à l'assaut d'Idy

Ces deux femmes ont le même rêve : devenir député du Sénégal. Toutes deux têtes de listes départementales à Thiès, Ndeye Woré Fall (informaticienne) et Fatma Fall (matrone) investies respectivement à la Convergence d'initiative pour le Sénégal (CIS) du Pr Papa Ibra Samb et la Convergence patriotique pour la justice et l'éthique (CPJE) de Demba Diop dit Diop Sy, se lancent dans une mission ardue : battre Idrissa Seck de Mankoo Taxawu Senegaal et Benno Bokk Yaakaar.

Ndeye Woré Fall , tête de liste départementale CIS: « Candidate des marginaux ! »

Informaticienne de formation, Ndèye Woré Fall est sortie de l'Institut privé de Gestion comme analyste programmeur. Cette ex-banquière a changé de fusil d'épaule pour d'autres enjeux : la politique. La transition n'a pas du tout été difficile.. Influencée par son mari, Babacar Diagne, président de la Génération du concret, mouvement favorable à Karim Wade, elle décide de mettre désormais sa maitrise de la technologie, avec une capacité d'analyse et la programmation, au cœur de sa politique de développement de la cité du rail. « En rencontrant de grands leaders et en fréquentant des autorités politiques, j'ai piqué le virus de la politique.

Au cours du congrès du 9 août 2015 de la Cis, j'ai été élue présidente nationale des femmes du parti », nous confie-t-elle. Quid du face-à-face avec Idrissa Seck et autres pontes du pouvoir ? « Personne ne nie l'intelligence politique d'Idy. Ça ne nous inquiète pas. Nous allons travailler, puis gagner la confiance de Thiès », précise Ndèye Woré Fall. Loin d'être un challenge. Elle ne veut même pas en entendre parler. Car, Ndèye Woré estime côtoyer « naturellement » les Thiessois. « C'est un amour naturel avec les Thiessois. Nous sommes en contact permanent avec les Asc, les imams». Droite dans ses bottes, elle entend être la candidate des gens qu'elle considère être des « marginaux ».

Il s'agit, relève-t-elle, des menuisiers, des mécaniciens, des tailleurs, des groupements de femmes. « Nous allons faire des propositions de loi pour ces marginaux des politiques publiques. Ils occupent une place dans notre programme. Le Sénégal ne peut pas se développer sans eux », explique Woré. C'est d'ailleurs dans cette dynamique qu'elle a décidé, en attendant son leader national, de multiplier les visites de proximité, tout en donnant rendez-vous aux Thiessois le 30 juillet.

Fatma Fall, tête de liste départementale de la CPJE : De matrone à leader politique

Fatma Fall est la deuxième femme investie tête de liste départementale à Thiès par la Cpje. Sa base politique est Médina Fall, quartier « Baye Fall » de la ville de Thiès qui vit au rythme des « Zikr » et des « Khassaïdes » de Serigne Touba. Elle travaille à la poste de santé « Don Bosco » de ce quartier populeux de Thiès. Matrone de profession, la dame Fall assiste les sages-femmes dans le poste de santé. Elle a débarqué à Thiès à 1982, après une expérience acquise à l'hôpital régional de Saint-Louis. « J'adore ce métier», nous explique-t-elle. E

n supervisant les grossesses, Fatma sait que son « job » n'est pas du tout repos. Entre les va-et-vient incessants des différentes sollicitations, Fatma Fall est toujours débordée. Avant la mise sur pied des postes de santé, elle faisait la supervision des grossesses à domicile, se rendant dans les maisons au quotidien. C'est vers les années 2000, avec l'ouverture du Poste de « TakhiKaw », quartier de Thiès, qu'elle a abandonné les accouchements à domicile, invitant les femmes à se rendre dans les structures sanitaires de base. « Je n'ai jamais eu de mort-né ou assisté une femme qui perd la vie après accouchement. Ce n'est pas évident. Mais Dieu l'a voulu », se réjouit Fatma.

Dans sa dynamique de subvenir aux besoins des femmes, notre interlocutrice a intégré la politique. Elle rejoint Abdou Fall, ancien ministre de la Santé et leader du mouvement « Andu Nawlé ». « Quand Wade a été battu en 2012, je me suis mise en retraite de la politique. A force de sollicitations, j'ai choisi de rejoindre Diop Sy », nous fait-elle- savoir. A la question de savoir qu'elle se frottera contre Idy et Talla Sylla, Fatma Fall n'a pas du tout peur. Elle garde sa conviction en bandoulière : « Je représente plus que ces deux personnes, ici, à Médina Fall. J'ai reçu tous les honneurs à Thiès ».