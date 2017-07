Sénégal: Mously Diakhaté à Hann-Bel Air - « Nous espérons plus de 80 % ici »

Mously Diakhaté et Ndèye Fatou Diouf, les deux candidates de « Benno Bokk Yaakaar » à Hann-Bel Air ont tenu, hier, leur meeting de clôture à Yarakh. Une occasion d'appeler, une dernière fois, à voter massivement pour la coalition au pouvoir.

C'est un score très haut qu'attendent Mously Diakhaté et Ndèye Fatou Diouf à Hann-Bel Air, au soir du 30 juillet. Convaincue de la victoire de la coalition « Benno Bokk Yaakaar », Mously Diakhaté assure que le meeting devait juste être l'occasion de permettre aux jeunes et aux femmes de Bby de dire comment ils comptent sécuriser leur victoire. « Nous ne sommes pas stressées. La victoire est déjà acquise ici. Nous nous attendons à atteindre un score de plus de 80 % ». Ndèye Fatou Diouf a, quant à elle, appelé les populations à retirer leurs cartes afin de pouvoir voter sans encombre.

Le meeting qui s'est tenu en présence de l'ancien maire de Dakar, Me Mamadou Diop, et du Professeur Maguette Thiam a été l'occasion pour Mously Diakhaté et Ndèye Fatou Diouf de rappeler les réalisations du président Sall dans la localité. Ainsi, elles ont évoqué le projet de dépollution de la Baie de Hann qui « est la deuxième plus belle baie au monde après celle de Rio de Janeiro ». Selon Ndèye Fatou Diouf, la possibilité pour les pêcheurs d'obtenir un moteur de pirogue à partir de 300.000 FCfa « alors qu'il coûte près d'un million cinq cent mille FCfa ».

« Bientôt, un train reliera l'Aéroport international Blaise Diagne à Yarakh », annonce de son côté Mously Diakhaty. En outre, elles ont tenu à préciser que « les bourses sociales sont un programme du président Macky Sall et non de la commune de Yarakh comme le prétendent certains ici ». Elles ont donc appelé à donner au président une majorité forte pour lui permettre de continuer sur sa lancée. « C'est ainsi que le pays pourra connaître une stabilité qui nous permettra d'exploiter paisiblement nos ressources naturelles », renchérit Mously Diakhaté. Le meeting, très animé, a vu Mously Diakhaté esquisser quelques pas de danses avant de s'emparer du micro et chanter avec le public.