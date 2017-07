Sénégal: Parti pour l'action citoyenne - Bruno D'Erneville dénonce la montée de la pauvreté

Aux yeux de Bruno D'Erneville, le Sénégal a un Etat faible malgré toutes les forces de sécurité et militaire dont il dispose. « Un Etat faible, c'est un Etat qui n'est pas capable de prévoir le problème des cartes d'identité, qui n'est pas capable de prévenir le drame de Demba Diop et tant d'autres catastrophes qui nous ont frappés cette année. Ce n'est pas que toute l'administration est incompétente, mais il nous faut la réformer. Elle est dans un cadre qui ne lui permet pas de donner le meilleur d'elle-même. Il faut donc avoir une véritable administration fondée sur des procédures de recrutement claires et nettes », suggère-t-il.

Il dit avoir constaté dans la cité religieuse « une grande misère » surtout chez les femmes « livrées à elles-mêmes ». Les jeunes aussi, a-t-il regretté, sont dans la même situation. « Le chômage frappe durement les jeunes. Nous souhaitons, à partir de la remobilisation, le retour d'une partie de la diaspora. Nous allons faire revenir 200.000 Sénégalais de la diaspora et dans tous les secteurs d'activités confondus. Grâce à des techniques législatives et institutionnelles, nous mettrons en place un cadre pour faire en sorte que les Sénégalais reviennent. Nous voulons, à partir de là, créer un appel d'air très important en matière d'emploi », a-t-il ajouté.

Refondation, restructuration et remobilisation, voilà le programme « 3 R » que Bruno D'Erneville, président et tête de liste du Parti pour l'action citoyenne (Pac), propose aux Sénégalais pour les sortir de la pauvreté dans laquelle, selon lui, le Plan Sénégal émergent (Pse) les a plongés. « C'est de notre programme que le Sénégal a besoin car tout le monde a vu que le Pse a échoué. Il a créé, en 5 ans, 500.000 nouveaux pauvres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Consortium pour la recherche pour l'économie du Sénégal (Cres) qui l'a relevé dans son rapport 2017 », a-t-il déclaré lors de sa tournée à Touba.

