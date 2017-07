Sénégal: Alioune Souaré, «Mankoo Yessal Sénégal» - « Nous allons mettre sur pied une commission de pétition citoyenne »

interview

Comme son nom l'indique « Yessal » (changement), la coalition "Mankoo Yeesal Sénégal" avec à sa tête Modou Diagne Fada compte apporter des innovations majeures, une fois que les Sénégalais lui donneront la majorité au soir du 30 juillet. Troisième sur la liste nationale, Alioune Souaré, ancien député, nous explique la quintessence de leur programme.

Alioune Souaré, vous êtes troisième sur la liste nationale « Mankoo Yeesal Sénégal », quelle est votre vision de la future assemblée ?

« Yeesal » est un nouveau concept, une nouvelle manière de faire la politique. Nous sommes présents dans les 45 départements et à l'extérieur. Nous devançons ces formations qu'on dit puissantes du point de vue de la représentativité. Vous prenez "Taxawou Sénégal", elle n'est présente que dans les 50 départements, c'est-à-dire 45 de l'intérieur et 5 de l'extérieur. Alors que sur les 8 de l'extérieur, nous sommes présents sur les 7. C'est dire que nous sommes une coalition très forte et très représentative et qui a des ambitions réelles. Dans notre profession de foi, nous avons clairement indiqué nos projets si nous avons la majorité et ce que nous envisageons de faire. Sous la bannière d'une cohabitation, nous avons également un programme prioritaire. Nous avons aussi exprimé dans cette même profession de foi, notre perception de changer l'Assemblée nationale, de faire du Yessal (des changements) à l'Assemblée nationale. Et l'innovation de taille est de dire que le député qui a une fonction de représentation, une fonction de contrôle et d'évaluation des politiques publiques sera accompagnée par ce qu'on appelle la commission de pétition citoyenne qui va permettre aux citoyens sénégalais, après avoir élu un député, de pouvoir le saisir à tout moment. Ce sera une innovation majeure.

Concrètement comment cette commission fonctionnera-t-elle ?

Par exemple, dans le secteur de l'éducation, on constate souvent des grèves, mais les textes ne permettent pas au député de s'impliquer. Cette commission de pétition citoyenne va permettre au député de jouer pleinement son rôle et de s'impliquer des problèmes qui préoccupent les Sénégalais au quotidien. Nous avons aussi pensé, dans la transparence de l'Assemblée nationale et pour la reddition des comptes, contraindre le président de l'Assemblée nationale à organiser, à la fin de chaque exercice budgétaire, une séance plénière qui sera ouverte au public. Ce sera l'occasion de présenter l'exécution du budget qui leur a été alloué. Nous avons pensé, toujours dans cette perspective de changer l'Assemblée nationale, de créer une mission d'évaluation des politiques publiques...

Comment les Sénégalais ont-ils perçu ces propositions dont vous venez de parler ?

J'invite tout le monde à jeter un regard sur notre profession de foi. Mais il faut dire que le plus souvent les Sénégalais ne prennent pas assez le temps pour comprendre la chose publique. Ils votent par affection. La conséquence, c'est que demain, on aura une assemblée nationale comme la 12ème législature. C'est aux Sénégalais de savoir ce qu'ils veulent maintenant. La prochaine assemblée sera ce que les Sénégalais voudront qu'elle soit.