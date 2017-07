Sénégal: Mme Awa Faly Ba Mbow, « Uc Bunt Bi » - « Nous avons établi un dialogue citoyen et franc avec les populations »

interview

Mme la candidate, quel bilan tirez-vous de cette campagne des législatives ?

Nous tirons un bilan globalement positif de cette rencontre qui a permis à l'Union citoyenne « Bunt Bi » d'aller vers les populations sénégalaises sur toute l'étendue du territoire et dans la Diaspora, en France, en Espagne, en Gambie, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis.

Nous avons pu établir un dialogue citoyen très franc et ouvert qui nous a encore plus convaincu de la légitimité de notre engagement citoyen et politique. Le Sénégal est plein d'inégalités et d'injustices que nous devons combattre avec conviction et dans tous les espaces publiques et de décisions.

Nous regrettons, cependant, l'absence de débats profonds durant les élections. Il y a eu un tintamarre et un brouhaha volontaire de ceux qui, en fait, n'ont pas de bilans ni d'alternatives crédibles à proposer aux Sénégalais.

Nous avons constaté également que l'achat de conscience reste un apanage des vieux loups de la politique sénégalaise. Il y a eu tous ces faux débats entretenus sur la pléthore de listes, la difficulté du vote et récemment la proposition catastrophique du président de la République qui ne font que distraire les Sénégalais de l'essentiel.

Êtes-vous confiante ?

Ceci dit, nous partons confiants pour le vote du 30 juillet, car malgré tout, les citoyens sénégalais conscients constituent une masse de plus en plus grande qui saura faire la part des choses et voter utile. Une nouvelle génération d'acteurs bousculera la porte de l'Assemblée nationale, par la grâce divine.

Notre message a été très bien perçu par les populations du Sénégal. Partout elles ont prêté une oreille attentive et une approbation de notre discours de vérité et de notre attitude constructive. Vous savez, la citoyenneté est un concept universel qui valorise l'individu et lui redonne confiance en l'action collective.

Nos chantiers prioritaires sur l'éducation, la jeunesse, la santé, la gouvernance, l'environnement et l'inclusion correspond aux préoccupations premières des Sénégalais.

Beaucoup nous ont confessé qu'Union citoyenne « Bunt bi » marque la fin de leur errance politique et leur redonne espoir. De Malème Hodar à Ranérou, de Sédhiou à Podor en passant par Fatick, Pikine, etc., nos caravanes et volontaires citoyens ont été accueillis, écoutés et compris. Nous avons battu campagne en toute sincérité, avec dignité et respects des populations.

Nous ne sommes pas de ceux qui achètent leur conscience en misant sur une pauvreté extrême dont ils sont tous responsables. Nous avons donc une grande satisfaction et attendons avec sérénité, le verdict des urnes.

Et sur la proposition du chef de l'État pour le vote ?

Uc « Bunt bi » dénonce, depuis le démarrage du processus, le manque d'anticipation et d'organisation de l'administration. Tout a été hésitations, lenteurs et compromissions de l'accord sur le calendrier électoral à la distribution des cartes. La proposition du président de la République est un aveu d'échec et une violation de la loi. Il n'y a ni l'art, ni la manière.

Tout est fait pour embrouiller et finalement dégoutter encore plus les Sénégalais de l'action politique. L'État a créé ce problème de toutes pièces et propose une solution encore plus bancale et mauvaise pour le régler. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes.

L'appel de notre parti est que les citoyens continuent massivement d'aller retirer leurs cartes : premièrement, c'est leur droit et ils ne doivent pas y renoncer, deuxièmement, rien ne garantit que le Conseil constitutionnel va accepter la proposition et il ne faut pas qu'ils soient en rade.

Enfin, si jamais la proposition est acceptée, il faudra que chacun prenne ses responsabilités et protège sa voix contre les tentatives de fraudes qui ne manqueront pas. Uc « Bunt Bi » comme beaucoup de Sénégalais ne compte plus sur une action efficace et au service du Sénégal pour garantir une gestion transparente, honnête et efficace des élections. Chaque citoyen sera le garant de son vote.

Enfin, nous prions pour que malgré toutes ces contraintes que nous ayons des élections apaisées et un changement fondamental dans la configuration de l'Assemblée nationale, pour enfin la mettre au service exclusif de la nation sénégal.