Sénégal: Tête de liste de «Ndaw Askan Wi» - Ousmane Sonko contre l'usage de récépissés pour le vote

Ousmane Sonko avait, dans un autre registre, refusé de s'associer à la marche initiée, mardi, par l'ancien président Me Abdoulaye Wade, soulignant les dangers auxquels elle exposait le pays, préférant des voies pacifiques pour la résolution du problème des cartes d'identité biométriques non encore retirées à ce jour.

« Nous dénonçons, avec la dernière énergie, le vote avec les récépissés et autres qui va constituer la porte ouverte à de la fraude massive pour le pouvoir et ses affidés », s'est insurgé la tête de liste de la coalition " Ndawi Askan Wi/ Pencum Nawle " qui s'est montré intransigeant sur cette question au cœur de la dernière ligne droite de la campagne électorale pour le scrutin de dimanche prochain.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.