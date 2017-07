Sénégal: Mbaye Badiane, ancien maire de Gossas - « La politique est une véritable drogue »

C'est le jeune Madiagne Seck, un des premiers hommes politiques à avoir rallié l'Alliance pour la République (Apr), qui a pris les rênes de la mairie de Gossas. Pour les élections législatives de ce 30 juillet, l'ancien maire estime que l'heure de la revanche a sonné. Un demi-siècle de militantisme bien rempli et un âge avancé n'ont point altéré son engagement politique. La passion politique est encore là, toujours vive. Toutefois, contrairement aux précédentes joutes où il était toujours en tête, il a choisi cette fois-ci de se ranger derrière les plus jeunes. A son âge, il pense qu'il est temps de préparer la relève même s'il écarte toute idée de retraite politique.

Entre « brimades et affectations répétitives pour des raisons politiques et syndicales », l'homme a payé dans sa chair son militantisme politique au sein du Pds. Mais jamais, une seule fois il n'a pensé abandonner la barque libérale du commandant Wade. Il connaît la consécration en 2000 quand le leader du Pds arrive au pouvoir après 26 années d'opposition. « Notre victoire à la Présidentielle de 2000 fut mon heure de gloire », soutient, un brin vengeur, le « papy » de la sphère politique locale.

En réalité, le vieux routier ne peut plus se passer de la chose politique qu'il considère à juste titre comme de l'opium. Mais surtout le vieux compagnon de route de Me Abdoulaye Wade pense que « la politique est un gourdin abandonné sur la place publique. Il ne faut pas lâcher ce gourdin entre les mains d'un fou pour éviter de se faire tabasser ».

« La politique est une véritable drogue ». L'aveu est de Mbaye Badiane, le plus vieil homme politique en activité à Gossas. A plus de 70 ans, cet ancien directeur d'école à Fongolimbi n'a pas encore pris sa retraite politique. Il n'en prendra pas d'ailleurs. « Seuls les cimetières peuvent décider de ma retraite politique! » affirme-t-il avec un ton empreint d'humour.

A plus de 70 ans, Mbaye Badiane fait figure, à Gossas, de doyen des hommes politiques en activité. Membre de la coalition gagnante "Wattu Senegaal", ce vieux compagnon politique de Me Abdoulaye Wade a choisi, pour ces élections législatives, de coacher ses plus jeunes camarades.

