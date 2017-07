Sénégal: Me Babacar Ndiaye - « Sensibiliser le gouvernement sur la mise en place d'un programme agricole spécial »

« Tout le monde sait que la législature sortante est passée à côté de sa mission. Aujourd'hui, si le parti au pouvoir gagne encore, on risque d'assister à ce scénario. En plus de cela, certains députés sont choisis par le président de la République. Donc, il s'agit des nominations contournées qui violent le caractère du suffrage universel. De notre côté, nous aspirons à une Assemblée qui va représenter dignement le Sénégal », soutient-il.

Par ailleurs, selon Me Babacar Ndiaye, la liste de la coalition « Joyyanti Sénégal » que dirige l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, compte, si elle sort victorieuse de ces élections, restituer à l'Assemblée nationale sa mission initiale. Laquelle consiste d'abord à contrôler l'action du gouvernement et à proposer des textes de loi allant dans le sens de l'intérêt des populations.

« L'agriculture, c'est la base du développement. Des pays comme la France, les Etats-Unis ou l'Angleterre ont bâti leur économie à partir du secteur agricole. Nous avons beaucoup d'opportunités avec la terre, l'eau et le soleil », souligne-t-il. Me Ndiaye croit « fortement » en la possibilité d'installer une grande industrie agro-alimentaire dans le Walo afin d'avoir une agriculture capable de concurrencer avec celle des grandes puissances dans le monde.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.