Sénégal: Cheikh Tidiane Gadio - « Indemniser les coalitions en cas de report des élections »

« Nous voulons un ministre technicien, compétent qui connaît la sécurité, mais qui connaît aussi l'administration et qui sait organiser des élections. Si l'on avait un tel profil, on n'aurait pas eu tous les impairs que nous constatons actuellement », a dit l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Wade.

Et les acquis qui ont été engrangés auprès des populations et citoyens risquent d'être perdus. On ne peut pas les rembourser, mais on peut au moins indemniser les différentes parties », a-t-il ajouté. Par ailleurs, pour pacifier le déroulement des élections au Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio suggère au président de la République de confier l'organisation des élections à une personnalité neutre.

Le dialogue est encore possible parce que le Sénégal ne peut pas se soustraire à la logique d'un dialogue sur toutes les questions, y compris les questions les plus difficiles. Nous sommes un peuple de dialogue, un peuple capable de bâtir des consensus forts », a-t-il déclaré. Si les élections devaient être reportées, Cheikh Tidiane Gadio souligne qu'il faudrait indemniser toutes les coalitions en lice pour les dépenses qu'elles ont engagées.

La tête de liste nationale de la coalition Pôle alternatif/3ème voie « Sénégal dey dem », Cheikh Tidiane Gadio, a rencontré ses militants à Touba. Cela, après avoir rendu visite à certains chefs religieux comme Cheikh Bassirou Mbacké et Sokhna Ndiakhaté Marème Mbacké et présidé, à Guédé, une cérémonie de remise d'une presse à huile aux femmes de la localité.

