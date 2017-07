Tunisie: Les députés de l'opposition menacent de déposer un recours pour inconstitutionnalité

Youyous et applaudissements, ce mercredi, au Parlement tunisien. Les députés ont en effet voté une… Plus »

Il concerne, désormais, les fonctionnaires et assimilés ayant exécuté les ordres de leurs supérieurs sans en tirer un intérêt pour la période d'avant-janvier 2011 et faisant l'objet de poursuites judiciaires ou jugements en vertu de l'article 96 du Code pénal qui pénalise l'obtention d'avantages ou le détournement de fonds.

Pour lui, le fait de pardonner aux fonctionnaires et assimilés qui ont «consacré la corruption pendant des années» sans révéler la vérité «c'est comme si on occultait les atteintes à l'intérêt général».

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, Seddik a affirmé que ce projet de loi manque de transparence et est contraire et aux dispositions de la Constitution et au processus de la justice transitionnelle.

