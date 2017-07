Cameroun: Université des Montagnes - Rideaux sur la grande saison de soutenances

Entamées depuis le 17 juillet, c'est le 26 que la clé a été mise sous le paillasson de la session 2017. Ils étaient plus de 100 candidats de l'Institut Supérieur des Sciences de la Santé à présenter des thèses de docteur, en pharmacie, en médecine et en chirurgie dentaire (odontostomatologie).

Directeurs de thèses, co-directeurs, présidents de jury, rapporteurs, membres de jury, étudiants, parents, proches et amis, se sont dits très satisfaits de cette session qui n'a produit que des bons résultats.

Mêmes les étudiants de pharmacie et chirurgie dentaire qui avaient perpétrés des mouvements d'humeur, s'insurgeant contre une mesure du ministère de l'enseignement supérieur qui harmonise des programmes et le temps de formation (7 ans) dans toutes les universités formant dans la santé publique, ont déclaré que cette période n'est plus qu'un lointain et triste souvenir. Non sans remercier le Préfet du Ndé, qui a su résoudre le problème en mettant ensemble les dirigeants de l'UdM, les étudiants et leurs parents ; en organisant une réunion qui avait mis tout le monde au même niveau de compréhension et d'information sur la crise que traversait l'institution.

Aujourd'hui, c'est le dénouement on ne peut heureux qui est célébré par toutes les parties. Reste maintenant pour certains, de frapper aux portes de l'employeur ou pour d'autres, de continuer dans la recherche. Là, l'on ne dira jamais assez, « l'UdM ne forme pas les chômeurs ».

L'ambiance

Chaque matin, le campus de Banékané, qui s'étend en se modernisant, grouillait de monde. Des familles qui venaient soutenir leurs proches, repartaient plus que joyeuses. A la sortie de la salle, tout le monde présent sur le campus était convié au repas, sans aucune forme de discrimination. Des immondices de gamelles laissées, des agents d'entretien s'en occupaient. Des jeunes étudiants, de niveau inférieur, quant à eux, faisaient la patrouille pour distribuer des fiches signalétiques de l'UdM : des flyers gardés jalousement pour ceux qui arrivaient sur la montagne du savoir pour la première fois. Une liane se solidarité était tissée entre les étudiants de cette promotion, ils se soutenaient mutuellement. Chacun faisant sienne, la soutenance de son camarade. C'était une belle leçon de vie...

Explications

Donhachi Gilles Emmanuel : « je souhaite pleine ascension et longue vie à l'UdM ».

Je viens de boucler avec une enquête sur l'exploration ethno pharmacologique dans le Département des Bamboutos en vue de l'obtention du grade de docteur en pharmacie. Ce sont travaux qui ont commencé depuis 2010, avec mission d'établir la cartographie des plantes médicinales dans la Région de l'Ouest. Tout s'est bien passé au regard de l'appréciation du jury, vous pouvez lire sur mon visage, la joie qui m'anime après tant d'années de recherches entachées des difficultés de plusieurs ordres. Il est vrai que la nostalgie prend aussitôt le pas quand l'on pense quitter des camarades avec qui vous avez passé 7 extraordinaires années. Si non, entrer à l'UdM était formidable, y ressortir avec un diplôme aussi important, c'est merveilleux. Certains étudiants dans d'autres institutions se sont suicidés à mi-parcours parce que l'institution avait été fermée. Je formule les remerciements sans limites à tous ceux qui m'ont soutenu : la famille, les proches et surtout l'UdM, à qui particulièrement, je formule des vœux de pleine ascension et de longue vie.

Qu'est ce qui m'a inspiré ce thème ? Nous sommes partis de la triste réalité que 90 voire 95% des médicaments utilisés chez nous, sont importés. Pourtant notre environnement regorge d'une impressionnante qualité et quantité des plantes médicinales à fort potentiel thérapeutique. Nous faisons des recherches pour que le Cameroun soit auto dépendant en termes de médicaments. Je compte maintenant me pencher sur le statut juridique des médicaments produits au Cameroun : un cadre juridique qui doit encadrer l'utilisation de ces médicaments.

Dr Kungni D. Epiphanie, « ... ces connaissances acquises au service de mon pays ».

Candidate en médecine, elle a obtenu 90% de la moyenne après sa présentation pertinentes et des réponses succinctes apportées aux membres de jury. Sa thèse portait sur le « profil clinique étiologique et thérapeutique de la fibrillation atriale en milieu hospitalier au Cameroun : cas de l'hôpital central et de l'hôpital général de Yaoundé.

« Nous avons remarqué que peu d'études ont été menées à ce sujet. Ce pour constater que cette arythmique cardiovasculaire, (lorsque le cœur bat plus vite que la normale), qui l'une des principales causes des accidents cardiovasculaire, a une grande prévalence dans notre pays, contrairement dans d'autres Nations. Au vue de nos résultats, nous avons recommandé l'instauration de l'assurance santé, car ayant remarqué que des patients ne sont pas pris normalement en charge faute de moyens, entre autres, aux cliniciens, nous avons recommandé de mettre en pratique de nouvelles techniques de traitement de cette pathologie ». Après ces travaux, je ne peux qu'être qu'hyper contente, ma famille aussi. Je dis merci à l'UdM qui m'a permise de réaliser mes rêves. Reste que je mette ces connaissances acquises au service de mon pays.