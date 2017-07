Tunisie: «Nous attendons beaucoup de nos diplomates»

Youyous et applaudissements, ce mercredi, au Parlement tunisien. Les députés ont en effet voté une… Plus »

La Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires est l'occasion de fixer les priorités, définir les orientations et moderniser les méthodes de travail du département des Affaires étrangères de manière à renforcer la position de la Tunisie sur la scène internationale et de promouvoir les relations au niveau bilatéral et multilatéral, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Des séances interactives seront, également, organisées autour du thème principal de la conférence ainsi qu'une journée économique qui se tiendra le 28 juillet à la Maison de l'Exportateur avec la participation des représentants des organismes économiques, du secteur privé et des chefs de missions diplomatiques et consulaires.

Outre la conférence générale, le programme comporte des conférences interrégionales et régionales qui seront organisées deux jours durant avec la participation de plusieurs membres du gouvernement et de représentants d'organisations nationales.

Il a, dans ce sens, passé en revue l'ensemble des mesures prises par le gouvernement et par le ministère des Affaires étrangères pour renforcer la présence diplomatique tunisienne en Afrique et consolider les relations de coopération commerciale avec les pays du continent africain.

Elle compte, a-t-il dit, réunir toutes les conditions nécessaires pour occuper une position de premier plan en tant qu'économie émergente et prometteuse eu égard à son emplacement géographique privilégié et à son capital humain.

Il a estimé que l'Afrique requiert un intérêt particulier de la Tunisie, non seulement en raison de l'appartenance géographique, mais aussi parce que celle-ci est devenue un espace de grande compétitivité. Et la Tunisie doit y être fortement présente, a-t-il expliqué.

