Tunisie: Le nombre de clubs scolaires a augmenté

Les clubs scolaires à La Manouba ont presque doublé en 2016-2017, passant de 175 à 316 clubs, fait savoir à l'agence TAP le Commissaire régional à l'éducation, Ridha Bekri, en marge de la journée du Savoir.

On compte 185 clubs dans les établissements primaires contre 110, une année auparavant, et 131 dans les collèges et lycées contre 65.

L'année 2016-2017 a été marquée par l'installation d'un espace de l'initiative et de la création, équipé de nouvelles technologies, dans deux écoles primaires (école de la République à Borj El Amri et école Ezzahra à Jedaida). Ce programme sera généralisé à une vingtaine d'autres écoles.

Les clubs scolaires à La Manouba ont remporté six prix nationaux dans les écoles primaires (théâtre, cinéma, dictée arabe et français, lecture) et six prix dans les collèges et lycées, dont le 1er prix de la musique, le 2e prix du cinéma, le 2e prix du théâtre et le championnat de Tunisie d'haltérophilie.

L'équipe du lycée Assad Ibn Fourat s'est qualifiée au tournoi international de football, Copa Coca Cola 2017, en Afrique du Sud (destiné aux jeunes de 13 à 15 ans), après avoir remporté la finale du tournoi national.

Le collège Ibn Khaldoun a été choisi par l'orchestre de chambre de Brême, en Allemagne, pour le lancement, à partir de l'année prochaine, d'un projet d'orchestre symphonique, affirme encore le commissaire régional à l'éducation.