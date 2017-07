Tunisie: «Nous avons déposé un recours contre la loi sur la lutte contre la corruption»

Youyous et applaudissements, ce mercredi, au Parlement tunisien. Les députés ont en effet voté une… Plus »

L'Assemblée des représentants du peuple avait adopté, le 19 juillet, le projet de loi organique n°2017-38 relatif à l'Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption avec 116 voix pour, 10 contre et 5 abstentions.

Et de poursuivre: «Les prérogatives attribuées à cette instance sont incomplètes et contraires à l'article 130 de la Constitution qui a, clairement, défini sa mission».

Pour le président du bloc FP, les députés ont voté une loi «inconstitutionnelle et contraire aux conventions et traités internationaux».

Dans une vidéo postée sur la page facebook de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, le président de l'Inlucc, Chawki Tabib, avait appelé, mardi, les députés à assumer leur responsabilité et déposer un recours contre la constitutionnalité du projet de loi relatif à l'Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, indiquant qu'il «faut modifier soit le projet de loi en question, soit toute la Constitution».

