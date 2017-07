Tunisie: Un voyage fabuleux

Le voyage à travers les costumes et les objets, tissage et broderie est tout simplement foisonnant et riche. Najet Ben Slimane répartit sa collection dans plusieurs salles de Dar Sébastien y compris la fameuse Chambre Noire où se déploient sur les cimaises des objets de plus de 200 ans et qui ont totalement disparu de nos jours. Les créations artisanales renvoient à des siècles d'histoire de costumes, de tissage et de broderie.

Des manteaux en Ikat de soie d'Asie Centrale aux raffinements des broderies ornées de perles et de cauris du Pakistan et d'Afghanistan, de la profondeur des indigos de Chine et du Vietnam aux couleurs scintillantes des saris indiens, tous ces textiles charrient une culture ancestrale profondément ancrée dans les patrimoines de pays où les costumes représentent tout un art.

Les objets exposés se distinguent par leur nombre impressionnant ainsi que par leur diversité. Si les formes sont presque les mêmes, ils varient au niveau des motifs qu'ils portent.

L'Asie Centrale représentée par l'Ouzbekistan, Turkmenistan, l'Afghanistan et le Pakistan, est la terre de l'Ikat et des Suzani. L'Ikat est une technique de tissage artisanal dont la particularité réside dans le fait que les fils de chaîne ou de trame sont teints avant le tissage. Les Suzzanis sont des tentures brodées utilisées par les femmes de l'Asie Centrale pour décorer leurs intérieurs.

L'Asie du Sud-Ouest représentée, de son côté, par la Chine et le Vietnam, est la terre de l'indigo, du batik et des broderies qu'on retrouve dans les fichus rouges avec de longues franges, les plastrons avec des broderies en point de croix rehaussés de motifs en argent. Lorsque ces objets s'usent, les broderies sont récupérées pour en faire de nouveaux objets ou vêtements.

L'exposition aurait pu être enrichie de bijoux mais l'espace ouvert de Dar Sébastien ne s'y prête pas. «Il n'y a pas suffisamment de sécurité», explique la collectionneuse.

Collectionneuse depuis plus de 50 ans, Najet Ben Slimane, qui vit entre la Suisse et la Tunisie, est revenue à Hammamet où elle a acheté une villa pour en faire un musée mais en raison de l'absence de sécurité, elle a reporté le projet aux calendes grecques. «Collectionner les objets est une passion», avoue-t-elle ajoutant que les objets qu'on trouvait il y a 50 ans n'existent plus de nos jours.

La réalisation de l'exposition a duré 6 mois. Elle est assortie d'un catalogue qui a exigé d'elle 4 mois de travail. Une exposition à découvrir absolument. Un voyage fabuleux à travers des cultures d'une grande richesse révélant des prouesses et des savoir-faire immémoriaux.