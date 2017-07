Cameroun: Responsabilité sociale des entreprises - Compétitivité et rentabilité au centre d'une plate-forme

Le ministre des Petites et moyennes entreprises a présidé la cérémonie de lancement de cette atelier hier à Yaoundé.

De plus en plus, les entreprises prennent conscience que le succès commercial et les bénéfices ne découlent pas uniquement d'une maximisation des profits à court terme, mais exigent au contraire un comportement axé sur la recherche des opportunités de marché. Elles comprennent qu'elles peuvent contribuer au développement durable en gérant leurs opérations d'une part, et en renforçant la croissance économique et leur compétitivité d'autre part.

En plus de garantir la protection de l'environnement et promouvoir leur responsabilité sociale, y compris les intérêts des consommateurs. C'est dans cette logique que le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat, Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa, a présidé la cérémonie de lancement d'une plate-forme hier au centre international de l'artisanat de Yaoundé.

Cet atelier vise à améliorer la compétitivité des PME camerounaises et contribuer à assurer leur rentabilité et leur pérennité. C'était en présence des représentants des organisations internationales, des directeurs généraux du secteur public et privé, des représentants des organisations patronales et des associations professionnelles et de la société civile.

Au cours de la conférence inaugurale sur les enjeux de la politique publique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), Thierry Tene, directeur de l'Institut Afrique, a pu faire comprendre que l'objectif principal de la mise en place de ladite plate-forme de dialogue est la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Secteur public, privé, PME, syndicats, Ong, associations, universitaires etc. Selon le ministre Etoundi Ngoa, « cette responsabilité sociétale d'une entreprise est la prise en compte par celle-ci de l'impact de ses actions sur l'environnement et sur la société. Elle se traduit par un comportement éthique et s'articule autour de la gouvernance, des droits de l'homme, des relations et conditions de travail, de l'environnement et de la loyauté des pratiques ».

A la fin de cet atelier qui va s'étendre dans les autres régions, il sera question de sensibiliser tout le secteur sur l'implémentation de la responsabilité sociale des entreprises au Cameroun.