Cameroun: Mode, design - « L'Afro Fashion Week Milano » entreprend pour l'Afrique

La portée économique des métiers de la mode et du design a été au centre d'une réflexion à Yaoundé en fin de semaine dernière.

Bis repetita. Après une première réussie pour son entrée en scène lors de « l'Expo de Milan 2015 », l'association Afro Fashion prépare « L'afro Fashion Week Milano », pour septembre 2017. En prélude à cet évènement, une plate-forme de réflexion a été mise sur pied. Elle vise à tracer les voies et moyens en vue de l'émergence de la mode afro sur la scène internationale. Lors de ces échanges en fin de semaine dernière à l'hôtel Hilton de Yaoundé, les débats ont achoppé sur la portée économique des métiers de la mode et du design. Universitaires et acteurs du secteur laissent voir que l'insertion des jeunes passe par la formation et le lobbying. Des actions que doivent mener les associations et les organismes internationaux qui promeuvent l'art.

De l'avis de Michelle Francine Ngonmo, présidente fondatrice de Afro Fashion, « les métiers de la mode et du design représentent seulement 1% dans les apports économiques au Cameroun. Cette tendance peut être inversée si des initiatives du genre se multiplient pour offrir des tribunes aux créateurs et designers africains. C'est la raison d'être de notre association ». Un avis que partage Armand Abanda, représentant du ministre des Arts et de la Culture à cette rencontre. Pour lui, « tout ce qui concoure à la mise sur pied d'une réelle industrie de la culture est bienvenue.

Car, l'Italie connue pour son label et son savoir-faire dans le domaine de la haute couture est un exemple à suivre instamment ». Des échanges de procédures ont permis au service de l'ambassade d'Italie et aux différents intervenants d'approfondir ultérieurement les échanges. Afin de poursuivre son plaidoyer, Michelle Francine Ngonmo, présidente fondatrice d'Afro Fashion souhaite contribuer à l'industrie de la mode et du design grâce à une synergie d'action.