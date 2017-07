Cameroun: Insertion socioprofessionnelle des jeunes - La commune de Yaoundé 1er à la page

L'association Afrique et nouvelles interdépendances veut aider la mairie à accompagner les jeunes dans leur démarche à trouver du travail.

Avec une population essentiellement jeune de 45%, un taux de chômage estimé à 20% et 75% de sous-emploi dans la commune de Yaoundé 1er (CAY 1er ), celle-ci a décidé de prendre à bras-le-corps cette problématique et de sortir les jeunes de sa circonscription de l'inactivité. Dans le cadre de sa politique d'accompagnement des jeunes, elle souhaite mettre en œuvre un plan d'insertion socioprofessionnelle.

C'est donc à travers l'association des Jeunes dynamiques pour le développement de Yaoundé 1er qu'elle a sollicité l'expertise de l'association Afrique et nouvelles interdépendances (ANI) dans le domaine. Celle-ci a rendu sa copie jeudi 20 juillet dernier à Yaoundé au cours d'un point de presse. L'objectif de la CAY 1er est d'actualiser l'état des besoins en matière de recherche d'emploi et d'activités génératrices de revenus des jeunes vivant sur son territoire.

Au cours des travaux, l'association ANI a pu recueillir des données via les forums de quartier, des entretiens individuels, avec des partenaires d'insertion institutionnels et associatifs, etc. Avec un panel de jeunes âgés de 18 à 35 ans habitant les quartiers Manguier, Djoungolo, Pilote, Rurale et Centre. Au bout du compte, l'analyse du diagnostic a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements en matière de recherche d'emploi. « Il s'agit de la méconnaissance des techniques de recherche d'emploi, l'inadéquation entre domaine d'études et la volonté d'emploi et la mobilisation d'un réseau trop centré sur le cercle familial entre autres », a confié le délégué général et fondateur d'ANI, Romuald Dzomo.

Après avoir mis en lumière ces différentes problématiques, l'association a proposé à la CAY 1er un accompagnement individuel et collectif des jeunes. Ceci à travers notamment la création d'une maison de l'emploi et de la formation avec un personnel dédié à l'accueil des jeunes et à son accompagnement. Romuald Dzomo a annoncé à cette occasion la tenue de la deuxième édition du concours du bâton de manioc de la Lékié le 3 août prochain à Sa'a dans la région du Centre. Fondée en 2002 par des étudiants de sciences-Po Paris en France, Ani est une association française de mobilisation, de réflexion et d'actions de la diaspora d'Afrique. Elle promeut la solidarité et la coopération internationale à travers la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes entre autres.