Cameroun: Opération « Vacances citoyennes » 2017 - La caravane nationale lancée

Le Minjec a également procédé hier à la signature de l'accord cadre de partenariat avec l'Ecole citoyenne et politique de Yaoundé.

C'est parti pour deux mois de « vacances citoyennes ». La caravane éthique et citoyenne s'est ébranlée hier sur l'ensemble du territoire national avec à son bord des équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale qu'appuient des médiateurs communautaires. Dans les gares-routières, championnats de vacances et autres lieux de regroupement des jeunes, ces équipes auront pour devoir de sensibiliser des jeunes et adultes sur les actes citoyens. Le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), Mounouna Foutsou, a donné le coup d'envoi de cette opération hier à l'esplanade arrière de l'Hôtel de ville de Yaoundé.

C'était au cours d'une cérémonie courue couplée à la signature de l'accord cadre de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et de l'Education civique et l'Ecole citoyenne et politique de Yaoundé (Epcy). Pour l'honorable Vincent de Paul Emah Etoundi, président du Bureau exécutif de l'Epcy, cet accord vise de manière spécifique à mutualiser leurs efforts pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies tendant à promouvoir les valeurs de patriotisme, de civisme et de citoyenneté. Notamment, la paix, l'unité et l'intégration nationale.

A en croire Mounouna Foutsou, le lancement de cette opération s'inscrit dans le sillage de la campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale lancée en 2015 par le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour une éducation civique de proximité, des équipes mobiles d'animation ont vu le jour.

Ces structures d'encadrement de proximité des populations jeunes et adultes dans les villages et les quartiers ont pour missions « d'organiser et de promouvoir des activités de jeunesse, du volontariat, de la vie associative et de la participation aux activités d'insertion socioéconomique des jeunes », a indiqué le Minjec qui a par ailleurs demandé à ces équipes de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette opération. « Vacances citoyennes 2017 » vise comme par le passé à promouvoir les valeurs civiques, de multiculturalisme et de vivre ensemble harmonieux auprès des jeunes pendant les vacances scolaires et universitaires sur l'étendue du territoire national.