Cameroun: Emmanuel Nganou Djoumessi - « Les problèmes de paiements sont à l'origine du ralentissement des travaux »

interview

Ministre des Travaux Publics.

Monsieur le ministre, quelle est l'importance du réseau routier de la région de l'Est?

La région de l'Est dispose d'un réseau routier très important. Il est de plus de 4800 kilomètres dont une bonne partie en terre. Il pleut beaucoup dans la région. Donc la première mesure qu'il va falloir arrêter, c'est que le programme de connectivité par la route du chef de l'Etat soit exécuté. Ce programme veut que la capitale politique soit connectée aux chefs-lieux des régions par une route en bon état.

De même, de plus en plus de chefs-lieux de régions soient connectés aux chefs-lieux d'arrondissement, etc. Il faut que la route ne soit plus coupée quelle que soit la saison. Pour ce faire, nous n'allons pas dire que nous allons bitumer toutes les routes de la région en un tour de main. Il va falloir recourir systématiquement aux produits stabilisants. Mais il y a dans la nouvelle qualification routière, des routes nationales qui doivent être absolument bitumées.

Comment va se passer concrètement sur le terrain?

Nous devons absolument construire des partenariats avec des entreprises privées qui ont des capacités avérées. Mais tel n'est pas toujours le cas. Ces questions de payements, à la vérité sont à l'origine de beaucoup de difficultés. Il faut que même les entreprises qui sont capables nous rencontrent pour qu'elles s'inscrivent dans un état d'esprit de participation, de complémentarité et surtout d'accompagnement de la part des ingénieurs et de la part de tous les acteurs. Il ne faut pas chercher où se trouve la petite bête pour sanctionner mais travailler pour lever ce qui peut apparaître comme un obstacle.

Quelles sont les contraintes qui bloquent la plupart des travaux dans la région ?

Il faut bien dire aux gens ce qui est envisagé même si nous pourrons rencontrer des problèmes dans la mise en œuvre. Il faut que les uns et les autres comprennent que la contrainte est d'abord financière. Elle est même essentiellement financière. Parfois les entreprises font des propositions financières qui n'ont rien à voir avec la consistance même des travaux. Dans l'entretien routier, ce n'est pas ça. Il faut qu'elles apprennent à mutualiser leurs efforts. Ces entreprises peuvent mieux s'organiser en groupes que d'y aller seule.

Qu'en est-il des problèmes d'expropriations et d'indemnisation sur l'Axe Ayos-Messamena?

Le dossier n'est pas du tout bon. Il faut que ceux qui font le travail à ce niveau le fassent en toute objectivité. Monsieur X ne doit pas avoir son nom sur la liste des bénéficiaires alors qu'il ne possède pas de terre ni même une case. Ou bien il a peut-être 300 m2 de champs de manioc et on le porte à un hectare, ce n'est pas normal. Ce sont ces types d'agissements qui retardent le processus. J'ai demandé à cet effet que les magistrats municipaux soient impliqués étroitement dans ces commissions. Aujourd'hui, on procède à des ateliers de validation. Dès lors que le dossier a été réacheminé au Mindcaf nous allons suivre pour que le processus avance rapidement.

Qu'est ce qui sera fait pour la route Ayos-Kobdombo?

La zone parcourue est de forte production agricole et d'élevage. Nous avons dans notre département ministériel, une action intitulée désenclavement des bassins de production. Cette route devrait être absolument en bon état. Nous avons eu des rapports attestant de ce que l'entreprise est défaillante. Nous avons enregistré les plaintes des populations concernées. Les travaux sont déjà confiés au Parc national du génie civil. Dès l'année 2018, le processus de construction des 4 ponts que nous avons identifiés va s'annoncer. J'ai la conviction que dans les prochains six mois, la circulation sera plus aisée sur cet axe routier.