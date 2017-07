Cameroun: Chantiers routiers de l'Est - Des mesures pour une meilleure exécution

Le ministre des Travaux publics s'est rendu dans la région cette semaine pour évaluer les travaux et rassurer les populations sur ce qui est fait pour améliorer l'état des routes et des ponts.

C'est par une réunion d'évaluation des activités d'entretien routier de la région de l'Est que le ministre des Travaux publics (Mintp), Emmanuel Nganou Djoumessi a terminé hier sa visite des chantiers des infrastructures routières de la région. Entamées depuis lundi, ces descentes effectuées sur le terrain avec le secrétaire d'Etat en charge des routes, Louis Max Ayina Ohandja, étaient une occasion notamment d'évaluer le niveau d'avancement des travaux routiers dans cette partie du pays. Il s'agissait aussi pour le Mintp, d'examiner la situation des différents contrats d'entretien routier exécutés dans le cadre des programmes 2016 et 2017 et d'identifier les tronçons de route à entretenir dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'entretien routier 2018. Les infrastructures concernées par la visite étaient les tronçons Mbama-Messamena, Ayos- Kobdombo et Bertoua-Garoua-Boulai.

S'agissant de la route Mbama-Messamena, il ressort que les travaux de cet axe long de près de 38 km sont au ralenti. Le taux d'exécution est d'à peine 32 %, pour une consommation des délais de 85,5%. Le chantier doit être livré en février 2018. Les raisons expliquant ce retard sont notamment, la non libération totale des emprises, alors que le décret d'expropriation est toujours attendu. On note également une mobilisation insuffisante de l'entreprise Edoc Eter Cameroun sur le terrain. Autres difficultés entravant le bon déroulement de ces travaux évalués à près de 26 milliards de F, le retard des paiements des décomptes, le déplacement des réseaux des opérateurs comme Camtel et CDE, etc.

Emmanuel Nganou Djoumessi a rassuré l'entreprise en précisant que des mesures sont en train d'être prises afin que les fonds soient disponibles. Au sujet de l'expropriation, il a fait savoir qu'une nouvelle estimation sera effectuée afin de réévaluer le montant des indemnisations surfacturées au départ. Concernant l'axe Ayos-Kobdombo, il est prévu la réhabilitation des ponts et la réfection des points critiques de cette route en piteux état, située dans le département du Nyong et Mfoumou. Il est question que cette voie aide les populations dans leurs activités agropastorales en leur permettant entre autres, d'écouler leurs produits vers d'autres villes.

A Garoua Boulai, le ministre a évalué les sections dégradées de la route afin de prescrire des mesures urgentes pour sa réhabilitation. On y compte une soixantaine de nids-de-poules étalés sur plusieurs sections de ce tronçon situé sur le corridor Douala-Ndjamena, sur un linéaire de 670 kilomètres. Un appel d'offres a déjà été lancé pour l'entretien de la route. Autre ouvrage visité à 90 kilomètres de Bertoua à Deng Deng, le pont d'Assock d'une longueur de 12 mètres. Cette infrastructure en cours de réalisation est d'une importance capitale parce qu'elle permet de rallier rapidement Lom Pangar. Il est à noter que le réseau routier de la région de l'Est dispose d'un linéaire de 48061 km, dont 555 km de routes bitumées. Les routes principales en terre quant à elles ont un linéaire de 2198 km et les voies rurales sont longues de 2053 kilomètres.