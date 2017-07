Cameroun: Habitat et logement - Des sources de financement à diversifier

C'est la principale recommendation de la 36e Assemblée générale annuelle de l'institution panafricaine tenue du 3 au 7 juillet dernier à Victoria Falls au Zimbabwe.

C'est à Victoria Falls au Zimbabwe que s'est tenu du 3 au 7 juillet dernier, de la 36e Assemblée générale annuelle de l'institution panafricaine de financement du logement et du symposium de la société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique. La rencontre , placée sur le thème : « Shelter Afrique et le nouvel ordre du jour en matière d'urbanisation et de logement », a connu la présence de Jean Claude Mbwentchou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain.

Celui-ci était à la tête d'une forte délégation camerounaise. L'on retiendra pour ce qui est des recommandations, la nécessité pour Shelter Afrique de procéder à la recherche et à la diversification de ses sources de financements pour soutenir les programmes de construction de logements en général et surtout de logements sociaux dans les pays membres. Aussi, de permettre la croissance soutenue et durable de l'institution.

L'on apprendra que les assisses se sont tenues dans un contexte particulier marqué par une grave crise financière secouant l'institution consécutive à des problèmes de gouvernance interne. Ce qui a conduit au limogeage de son directeur général. La mise en œuvre du nouvel agenda urbain mondial adopté à Quito en Equateur en octobre 2016 était également au menu des discussions. Jean Claude Missi, directeur général du Crédit foncier du Cameroun et président du Conseil d'administration de Shelter Afrique, a été réélu au poste d'administrateur du Groupe 5 pour une période de trois ans. Le Maroc sera l'hôte de la prochaine assemblée générale extraordinaire dans les prochains mois.