Afrique: L'OMS encourage les efforts pour éliminer l'hépatite

Les efforts pour éliminer l'hépatite s'accélèrent, selon de nouvelles données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) provenant de 28 pays qui concentrent environ 70% du fardeau mondial de l'hépatite.

Publiées à la veille de la Journée mondiale contre l'hépatite, ces données révèlent que quasiment l'ensemble des 28 pays ont mis en place des comités nationaux de haut niveau pour l'élimination de l'hépatite (avec des plans et des cibles) et que plus de la moitié ont alloué des financements spécifiques à la riposte contre cette maladie.

Lors de la Journée mondiale contre l'hépatite qui est célébrée chaque année le 28 juillet, l'OMS demande aux pays, pour traduire leur engagement, de continuer à étendre les services pour éliminer l'hépatite.

Cette semaine, l'OMS a également ajouté un nouveau traitement générique à sa liste des médicaments pré-qualifiés contre l'hépatite C, afin d'étendre l'accès à la thérapie; elle fait également la promotion de la prévention par la sécurité des injections: un facteur essentiel pour la réduction de la transmission de l'hépatite B et de l'hépatite C.

« Il est encourageant de voir que les pays matérialisent leur engagement en action pour combattre l'hépatite », se félicite le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « La définition d'interventions ayant un fort impact est une étape essentielle vers l'élimination de cette maladie dévastatrice. De nombreux pays ont réussi à étendre la vaccination contre l'hépatite B. Nous devons désormais en faire plus pour étendre l'accès au diagnostic et au traitement ».

La Journée mondiale contre l'hépatite 2017 a pour thème cette année «Éliminer l'hépatite», afin de mobiliser une action plus intense vers les cibles des objectifs de développement durable relatives à la santé à l'horizon 2030. En 2016, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la première stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale pour aider les pays à intensifier leurs actions.

Les nouvelles données de l'OMS indiquent que plus de 86% des pays examinés ont fixé des cibles pour l'élimination de l'hépatite et plus de 70% ont commencé à élaborer des plans nationaux pour permettre l'accès à une prévention efficace, au diagnostic, au traitement et aux services de soins. De plus, près de la moitié des pays couverts par l'enquête visent l'élimination en donnant l'accès universel au traitement de l'hépatite. Mais l'OMS est préoccupée par le fait que les progrès doivent encore s'accélérer.

« La dynamique de l'action nationale contre l'hépatite se renforce, mais pas plus d'une personne sur 10 porteuses du virus sait qu'elle est infectée et peut accéder au traitement. C'est inacceptable », déplore le Dr Gottfried Hirnschall, Directeur à l'OMS du Département VIH/sida et du Programme mondial de lutte contre l'hépatite. « Pour faire de l'élimination de l'hépatite une réalité, les pays doivent accélérer leurs efforts et augmenter leurs investissements dans les soins indispensables. Il n'y a tout simplement aucune raison pour que des millions et des millions de personnes n'aient pas été encore dépistées et ne puissent pas avoir accès à un traitement dont elles ont absolument besoin ».

Dans le monde, il y avait 325 millions de personnes affectées par l'hépatite en 2015, dont 257 millions par l'hépatite B et 71 millions par l'hépatite C, les deux principaux facteurs de mortalité parmi les cinq types d'hépatite. L'hépatite virale a provoqué 1,34 million de décès en 2015, un chiffre proche du nombre de morts par tuberculose et dépassant celui des décès liés au VIH.