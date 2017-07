Maroc/Cote d'Ivoire: Qualification au dernier carré du Onze national aux Jeux de la Francophonie

Les activités touristiques, les télécommunications et les transports ont enregistré une… Plus »

Par ailleurs, l'athlétisme marocain a été encore à l'honneur mercredi à Abidjan, lors des finales des épreuves des 5000 m et 400 m (dames) et du lancer de javelot (handisport).

Tout en mettant en avant la combativité et la technicité de ses jeunes joueurs, il s'est dit confiant quant à la capacité de ses protégés de relever le défi et défendre les couleurs nationales lors de cette compétition.

Avec l'expulsion de deux joueurs mauriciens, respectivement aux 20è et 75è minutes, la sélection nationale s'est montrée encore plus libérée et bien organisée en parvenant à inscrire une série de buts à la 55è minute, par Kiyine Sofian, à la 58è min grâce à Nassik Zakaria, puis à la 65è min par l'entremise de Boutouil Abdelmonaim.

C'est en imposant son style et son rythme de jeu que la sélection nationale a marqué son premier but à la 4è minute grâce à Kiyine Sofian, avant que Nassik Zakaria ne double la mise à la 39è minute de jeu.

