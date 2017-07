Maroc: Assilah, haut lieu de pèlerinage culturel et patrimonial

Actuellement, ce palais abrite un complexe culturel composé d'ateliers d'art plastique et de sculpture, d'un espace aménagé pour les activités culturelles et artistiques et d'une maison d'hôtes destinée aux invités du Moussem d'Assilah.

Un peu plus loin se dresse le Palais Raïssouni qui s'impose comme un joyau architectural avec la blancheur de ses grands murs épais et ses tuiles de couleur ocre.

Plus loin on arrive à la Place Ibn Khaldoun où s'érige la majestueuse tour portugaise Borj Al Kamra, qui se distingue par son architecture médiévale européenne.

A la droite de cette même rue on retrouve la Grande mosquée de minaret octogonal, qui bénéficie d'opérations de réhabilitations et restauration.

"Ville au passé tumultueux pendant plus de deux millénaires, envahie par les Carthaginois, puis par les Romains, et ayant résisté aux assauts des Normands venus de Sicile au 10ème siècle, Assilah passa ensuite aux mains des Omeyades de Cordoue en 972, avant de tomber sous la domination portugaise en 1471, explique M. Zayan.

Elle fut occupée par la suite par les Portugais et les Espagnols, fait savoir le président de l'Association Ibn Khaldoun de recherche historique et sociale à Assilah, Mustapha Zayan, dans un entretien accordé à la MAP.

Classée patrimoine historique par ses multiples monuments historiques, témoins du passage de plusieurs civilisations dans cette ville, Assilah attire les amoureux de la culture et des arts par la propreté de ses rues, la pureté de ses lignes et sa muraille quasi-intacte du XVe siècle.

